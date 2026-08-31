Demócratas podrían impugnar acuerdo petrolero de Trump con Venezuela si recuperan el poder

El multimillonario acuerdo petrolero anunciado por Donald Trump con Venezuela podría enfrentar un nuevo obstáculo si los demócratas recuperan el control de Washington, ya que un futuro gobierno podría cuestionarlo o intentar impugnarlo por las condiciones bajo las cuales fue negociado.

La advertencia fue planteada por Amos Hochstein, quien se desempeñó como asesor principal de energía durante la presidencia de Joe Biden. En declaraciones recogidas por The Associated Press, describió el pacto como un terreno legal y diplomático inexplorado que representa un riesgo considerable para las empresas que evalúen participar en el proyecto.

“Lo que se acaba de anunciar planteará muchos desafíos. Solo puedo decir que, si estuviera en mi lugar, estaría nervioso. Y si regreso a mi antiguo puesto en la próxima administración, entonces ellos también deberían estar nerviosos”, afirmó Hochstein.

La posibilidad de una disputa futura añade incertidumbre al acuerdo que Trump presentó como el “mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”. El pacto contempla que Estados Unidos tenga acceso a una parte sustancial de la producción de una nueva empresa privada que desarrollaría reservas venezolanas.

El gobierno de Delcy Rodríguez sostiene que el proyecto incluye el desarrollo de 17 yacimientos con un potencial comprobado de 65,000 millones de barriles y que podría atraer hasta $100,000 millones de dólares en inversiones. También calcula que generaría más de $209,000 millones de dólares en impuestos para Caracas.

Un funcionario estadounidense familiarizado con los términos, citado por la agencia de noticias bajo condición de anonimato, indicó que Rodríguez habría otorgado a la nueva compañía derechos para desarrollar los yacimientos durante 100 años. El acuerdo contemplaría además que Estados Unidos reciba 55% de la producción efectiva, mediante participación accionaria y el derecho a comprar petróleo a precio de costo.

Republicanos lo celebran y demócratas lo cuestionan

El senador republicano por Ohio Bernie Moreno lo calificó como un acuerdo histórico que beneficia a ambos países y acusó a los demócratas de haber permitido que Venezuela mantuviera sus vínculos petroleros con China.

“Si dependiera de los demócratas de Washington, Maduro seguiría en el poder, el petróleo venezolano se exportaría a China a mitad de precio y el pueblo venezolano estaría siendo explotado por un régimen corrupto”, escribió Moreno en redes sociales.

Del lado demócrata, el senador Tim Kaine, de Virginia, sostuvo que la captura de Nicolás Maduro siempre tuvo como objetivo final permitir que Trump obtuviera el control del petróleo venezolano y calificó el acuerdo como “corrupción a gran escala”.

El senador Chris Van Hollen, de Maryland, también cuestionó el pacto y afirmó que Trump puso en riesgo a militares estadounidenses para garantizar acceso al petróleo venezolano en beneficio de empresarios multimillonarios.

Trump busca que el petróleo venezolano ayude a bajar los precios

El anuncio llega en un momento de presión para la administración Trump por el elevado precio de la gasolina en Estados Unidos. AP reportó que el promedio nacional rondaba los $4.09 dólares por galón el viernes, frente a los $3.21 dólares registrados en la misma fecha del año anterior. La situación se ha agravado por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha reducido considerablemente el transporte de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

Trump ha presentado el acuerdo con Venezuela como una vía para aumentar el suministro de crudo y beneficiar a los consumidores estadounidenses. El secretario de Estado, Marco Rubio, también defendió el pacto y afirmó que atraerá miles de millones de dólares en inversión privada y contribuirá a reducir los precios de la gasolina.

No obstante, el acuerdo no implicaría un aumento inmediato de la producción venezolana. La infraestructura petrolera del país lleva décadas deteriorándose y su recuperación requeriría inversiones multimillonarias y varios años de trabajo.

Venezuela posee aproximadamente 303,000 millones de barriles de reservas de crudo, una de las mayores cantidades del mundo. Pese a ello, actualmente produce cerca del 1% del petróleo global debido, entre otros factores, al deterioro de su infraestructura.

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