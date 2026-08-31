Trump se reunirá con refinerías estadounidenses tras el acuerdo petrolero con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrá un encuentro con directivos de las principales empresas refineras de su país, luego de la firma de un convenio energético de 25 años con Venezuela, según informó el programa Fox & Friends.

El pacto compromete un capital privado de $100,000 millones de dólares enfocado en 17 áreas estratégicas. Esta inyección de recursos busca reestructurar la industria petrolera del territorio venezolano, poseedor de las reservas probadas de crudo más cuantiosas del planeta.

Las estipulaciones pactadas otorgan a la administración estadounidense el control mayoritario sobre 65,000 millones de barriles pertenecientes a dichas reservas.

TRUMP & VENEZUELA OIL DEAL: President Trump is set to meet with U.S. oil refinery executives following a historic $65 billion agreement granting the U.S. control over major Venezuelan oil reserves.



The 25-year deal targets 17 strategic fields to rebuild infrastructure, boost? pic.twitter.com/4TFYS2T2fi — FOX & Friends (@foxandfriends) August 31, 2026

Evaluación técnica y metas de producción

Durante la reunión de trabajo, el mandatario y los representantes del sector industrial analizarán las capacidades técnicas requeridas para el procesamiento y distribución de los volúmenes de petróleo pesado. Asimismo, revisarán la planificación orientada a incrementar la extracción de la empresa mixta hasta alcanzar la meta de 1.5 millones de barriles por día.

Por su parte, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el pasado sábado que la nación percibirá un ingreso fijado en $19 dólares por cada barril colocado en los mercados internacionales.

“Queremos ser una potencia energética, gran productora de petróleo, un exportador importante de gas y gran desarrollo petroquímico”, declaró la funcionaria durante una alocución transmitida por la televisión estatal, donde argumentó su decisión de elegir “el camino de la diplomacia” con la contraparte estadounidense.

Las conversaciones y el posterior acuerdo se concretan tras el cambio de mandato ocurrido en enero, fecha en que Rodríguez asumió el Ejecutivo posterior a la caída de Nicolás Maduro en un operativo de fuerzas estadounidenses.

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