Ted Cruz pide elecciones libres en Venezuela y fija el “plazo máximo” para celebrarlas

El senador republicano por Texas, Ted Cruz, reiteró este domingo su llamado a celebrar elecciones democráticas y libres en Venezuela, y respaldó el acuerdo petrolero anunciado por la administración de Donald Trump para asumir el control de las reservas de crudo del país sudamericano.

Cruz afirmó durante una entrevista en el programa Meet the Press de NBC News que Venezuela debe avanzar hacia un proceso electoral y planteó que los comicios deberían realizarse a más tardar a mediados de 2027.

“Es necesario que haya elecciones democráticas y libres en Venezuela”, sostuvo el senador, quien posteriormente insistió en que la votación debería celebrarse “a mediados del próximo año”.

Cruz también se refirió a la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia interina de Venezuela, luego de que fuerzas estadounidenses capturaran en enero a Nicolás Maduro y lo trasladaran a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico.

“Delcy Rodríguez fue la vicepresidenta de Nicolás Maduro”, afirmó Cruz. El senador calificó a Maduro de ilegítimo y marxista y recordó que desde el inicio ha defendido la celebración de elecciones libres y justas en Venezuela.

Respalda el acuerdo petrolero

Las declaraciones de Cruz se produjeron apenas dos días después de que la administración Trump anunciara un acuerdo que permitirá a Estados Unidos asumir el control de más de 65 mil millones de barriles de reservas petroleras venezolanas.

El republicano defendió el pacto y consideró que, de acuerdo con los términos anunciados, podría generar efectos positivos para la economía estadounidense, el empleo y los precios de la gasolina a largo plazo.

Cruz descartó, no obstante, que Washington deba escoger entre impulsar el acuerdo petrolero y promover elecciones democráticas en Venezuela.

“No creo que el momento sea tan importante como la cuestión de una cosa u otra”, dij.

El senador sostuvo que las elecciones deben organizarse “con rapidez” y reiteró que su fecha límite debería ser mediados de 2027. Añadió que la administración Trump está “trabajando con rapidez” para alcanzar ese objetivo.

A principios de agosto, Cruz se sumó a un grupo bipartidista de senadores que presentó una resolución para reafirmar el respaldo de Estados Unidos a la celebración de elecciones libres y justas en Venezuela.

Cruz pide armar a manifestantes iraníes

Durante la misma entrevista, el senador abordó la ofensiva militar estadounidense contra Irán y planteó que Washington debería proporcionar armas a los manifestantes iraníes con el objetivo de propiciar un cambio de régimen.

“Me gustaría que el objetivo a largo plazo fuera el colapso del régimen”, afirmó Cruz.

El legislador explicó que su propuesta consiste en que el gobierno de Trump arme a los manifestantes para que sean los propios iraníes quienes derroquen al régimen, sin el despliegue de tropas estadounidenses sobre el terreno.

Cruz consideró que la misión inicial de Estados Unidos, enfocada en debilitar la capacidad militar iraní, ya fue cumplida. El senador planteó como siguiente objetivo la salida del ayatolá del poder.

¿Cruz piensa competir por la presidencia en 2028?

El senador generó titulares esta semana después de declarar a MS NOW que el Partido Republicano todavía no ha definido automáticamente al vicepresidente J.D. Vance como sucesor de Trump. Consultado sobre sus propias aspiraciones, Cruz respondió que participará en la discusión cuando llegue el momento.

Este domingo, al ser preguntado directamente sobre una posible candidatura presidencial en 2028, el republicano evitó confirmar sus planes y aseguró que tomará una decisión después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Señaló que actualmente está concentrado en apoyar a candidatos republicanos de cara a las elecciones de medio término. “Ya habrá tiempo para esa conversación”, afirmó.

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