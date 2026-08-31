El fenómeno de Super El Niño amenaza con alterar el clima de Nueva York

Actualmente, el fenómeno del Super El Niño se está gestando, algo poco común y extremadamente potente esta temporada, que dejará el noreste de Estados Unidos con temperaturas más cálidas y poca nieve en otoño e invierno.

Este fenómeno climático es una versión intensificada del típico El Niño, que se desata cuando el aire cálido de la región del Pacífico se calienta más de lo normal, causando diferentes consecuencias.

Se estima que el Super Niño que se está desarrollando provoque temperaturas locales superiores a la media por las siguientes temporadas, mientras se prevé que las lluvias y otras precipitaciones estén por debajo de la media, al menos al inicio, de acuerdo con el meteorólogo sénior de AccuWeather, Carl Erickson.

“Es posible que el calor persista durante septiembre, y se esperan breves oleadas de aire más fresco en octubre”, explicó Erickson.

Se tiene previsto que El Niño desempeñe un papel fundamental en el patrón climático general a finales de otoño e invierno.

“Es posible que nieve a finales de octubre o en noviembre si una tormenta coincide con suficiente aire frío. Pero es demasiado pronto para predecir algo concreto”, apuntó.

Una vez que el invierno se asienta por completo, varios pronósticos señalan a una temporada todavía cálida, pero posteriormente más húmeda, y El Niño a veces trae consigo más lluvias a la costa atlántica durante el invierno.

De acuerdo con CNN Weather, Nueva York tiene actualmente entre un 50 y un 60% de probabilidades de experimentar precipitaciones mayores a la media entre diciembre y febrero, mientras que la posibilidad de que las temperaturas sean superiores a la media en el mismo periodo es de entre un 40 y un 50%.

Esto significa que los neoyorquinos que disfrutan de la nieve podrían ver frustradas sus esperanzas y tener que conformarse con un invierno de lluvia y aguanieve en vez de grandes acumulaciones de nieve.

Es mucho más posible que todo esto ocurra si el patrón climático se convierte en un Super El Niño, una manifestación demasiado fuerte del fenómeno que posiblemente se materializará en el mes de octubre.

El fenómeno de El Niño no es único: sucede cada pocos años cuando las temperaturas en la región ecuatorial del Pacífico se disparan por encima del promedio.

Dichas regiones de aire caliente desencadenan reacciones en cadena que modifican las corrientes en chorro y las previsiones meteorológicas estacionales en todo el mundo.

En Estados Unidos, esto por lo general suele traducirse en que el sureste experimenta inviernos más húmedos y fríos con más tormentas, mientras extensas zonas del medio oeste se vuelven más secas y los estados del norte experimentan temperaturas más cálidas.

El Instituto Americano de Geociencias, la costa este tiende a tener un clima menos predecible, si bien por lo general se esperan lluvias mas intensas y tormentas costeerras que se desplazan desde el sur.

El fenómeno de El Niño de este 2026 se perfila como uno de los más intensos de la historia, con una posibilidad actual de cerca del 70% de que se convierta en un Super El Niño.

La Gran Manzana atravesó un agosto particularmente lluvioso, con más de 8 pulgadas de lluvia caídas hasta entonces, lo que convierte este mes en el agosto más lluvioso en cinco años.

La última vez que Nueva York registró tanta lluvia fue en 2021, cuando cayeron más de 9,8 pulgadas de agua.

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