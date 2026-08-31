En Times Square los inmigrantes “recuperan su rostro” con muestra fotográfica que celebra a Nueva York

Cada día, más de 350 mil personas atraviesan la plaza peatonal de Times Square, ese punto donde confluyen turistas, la clase trabajadora, empresarios, artistas y neoyorquinos de toda la vida. Pocos lugares en el planeta concentran tanta diversidad de miradas por metro cuadrado. Y es justo ahí, en ese cruce que Times Square Arts define como “la encrucijada del mundo”, donde desde este lunes 28 de agosto y hasta el 7 de septiembre se despliega una serie de retratos a gran escala que busca cambiar, aunque sea por un instante, la forma en que la ciudad ve, y se ve, a sí misma.

Se trata del lanzamiento de la tercera edición de New York Proud, una iniciativa de arte público impulsada por la Coalición de Inmigrantes de Nueva York (NYIC) junto con F.Y. Eye, Times Square Arts y Photoville.

La muestra reúne retratos documentales del fotógrafo venezolano Oscar B. Castillo, quien captó a inmigrantes neoyorquinos provenientes de los cinco continentes, en sus oficios y comunidades: desde quienes atienden una bodega de esquina hasta quienes trabajan en las salas de emergencia de los hospitales de la ciudad.

El objetivo, según sus organizadores, es instalar en uno de los espacios públicos más fotografiados y transitados del mundo una narrativa distinta a la que suele dominar el debate migratorio.

“Los inmigrantes continúan siendo reducidos a consignas políticas y a narrativas falsas que les despojan de su humanidad. Hoy vivimos bajo un clima de miedo que rodea a las comunidades migrantes. Cuando ellos son atacados, es un ataque contra todos nosotros, y en especial contra Nueva York“, advirtió Murad Awawdeh, presidente de NYCI.

La historia de Nueva York demuestra que estamos hechos de raíz inmigrante: de personas que trabajan duro y aportan su conocimiento, sus culturas, sus sabores y sus colores". Oscar Castillo – Fotógrafo documental

Un espacio que pertenece al público

Por su parte, Christina Daniels, directora asistente de Times Square Arts, el programa de arte público de Times Square Alliance, explicó que luego de tres años de esta iniciativa, los propios datos de participación confirman el impacto del sitio elegido.

“A través de todas las instalaciones de New York Proud en la ciudad, Times Square generó la mayor cantidad de escaneos de código QR de cualquier lugar. Eso nos dice algo importante: la gente no solo camina frente a estos retratos, se detiene. Tiene curiosidad. Lee las historias en medio de uno de los espacios públicos más famosos del mundo. Eso no es poca cosa: eso es conexión”, indicó.

Para Daniels, la misión de su organización es traer artistas a las plazas para pedirle a la gente que se detenga, que levante la vista y vea algo que no esperaba.

“New York Proud convierte lo que a menudo es un espectáculo en un lugar de dignidad, identidad y pertenencia”, remató.

Todas las fotografías de la muestra son del documentalista venezolano Oscar Castillo. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

La mirada del fotógrafo

Asimismo, el fotógrafo documental venezolano Oscar B. Castillo, quien ha trabajado para importantes publicaciones nacionales y su obra forma parte de la colección de foto libros del MoMA, explicó que la muestra se trata de una oportunidad para compartir las historias de estas personas, pero también para hacer un llamado a la unidad y a la comprensión.

“Es una invitación a ver la ciudad como un lugar vibrante, único y mágico gracias a la diversidad de quienes la construyeron”, explicó.

Al enmarcar el proyecto en el contexto político actual, al que calificó de “difícil, extremo y divisivo”, Castillo planteó la exposición como una respuesta directa para tender puentes y exigir justicia frente al incremento de los ataques y la estigmatización hacia las comunidades migrantes.

“La historia de Nueva York demuestra que estamos hechos de raíz inmigrante: de personas que trabajan duro y aportan su conocimiento, sus culturas, sus sabores y sus colores”.

‘NY Proud’ es una iniciativa de la Coalición de Inmigrantes de Nueva York. (Foto: Fernando Martínez- Impremedia)

En los cinco condados:

Tras su paso por Times Square, la exposición continuará itinerando por Nueva York durante todo el otoño, con paradas confirmadas en los cinco condados:

Manhattan: Times Square (Pedestrian Plaza en Broadway, entre las calles 47 y 48) del 28 de agosto al 7 de septiembre

El Bronx: Mill Pond Park (Exterior St. y E 150th St.) Del 10 de septiembre al 5 de octubre

Queens: Queens Museum (Flushing Meadows Corona Park) Del 28 de septiembre al 2 de noviembre