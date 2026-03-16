Vecindarios de mayoría hispana en NYC por tercera vez en su historia moderna convertidos en “zonas de miedo” 

Era un hecho predecible desde que la Administración Trump lanzó su estrategia de deportaciones masivas. Los avistamientos de agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en vecindarios predominantemente hispanos de la Gran Manzana persisten. Y, al inicio de 2026, parecen haber incrementado su presencia.

La propagación del temor es ahora mayor, en la era de la viralidad de las redes sociales, donde en cada cuadra hay un vecino, un testigo o un transeúnte que convierte en cuestión de segundos un arresto o la presencia de agentes en un suceso mediático. Y cuando en el discurso que resuena desde la Casa Blanca, sin vacilaciones, se habla de la migración ilegal como un objetivo claro.

“La cosa está muy fea. El pasado 26 de febrero agentes enmascarados empezaron a tocar intercomunicadores en mi edificio a las 4:20 de la mañana. Como nadie respondió tumbaron la puerta principal. Nadie salió de sus casas. Y afortunadamente no se llevaron a nadie”, informó en una sesión ante el Comité de Inmigración en el Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, la mexicana Bárbara López, activista comunitaria de Sunset Park en Brooklyn.

En el mismo vecindario de mayoría mexicana, también se reportó que el pasado domingo un joven azteca iba a la iglesia a las 10:00 a.m con su mamá ciega y agentes federales lo arrestaron.

Otra activista comunitaria de la organización Make The Road Nueva York, Yatziry Tovar, comenta que un migrante hispano salió una mañana de su casa a una bodega en Corona, Queens, a buscar un café y nunca más regresó a su casa. Fue detenido por La Migra.

En El Bronx en algunos edificios a lo largo de la Avenida Grand Concourse durante tres días seguidos de la primera semana de febrero, vecinos reportaron que se llevaron a varios jóvenes luego de una secuencia de operativos en ese condado.

Diversos residentes, con décadas de permanencia en la Gran Manzana, coinciden en que esta es la tercera ocasión en la historia contemporánea en que los migrantes neoyorquinos perciben una amenaza tan intensa, rozando la paranoia, de ser objeto de detenciones y procesos de remoción: la primera se registró durante la Administración de Bill Clinton en la década de los 90, posteriormente durante el primer mandato de Trump. Y ahora con su retorno.

La mexicana Bárbara López (a la derecha) testificó esta semana en algunas audiencias del Comité de Migración del Concejo Municipal sobre las acciones de ICE en Sunset Park. (Foto: Gerardo Romo – City Council Office)

212% han aumentado los arrestos

Detrás de todas estas historias de 2026, hay un solo dato preciso, más allá de las anécdotas, los testimonios e historias de resistencia y separación familiar: 212% ha aumentado los arrestos callejeros de ICE en la ciudad de Nueva York.

Eso significa que de acuerdo a datos compartidos por la plataforma Documented, los arrestos pasaron de un poco más de mil en los últimos seis meses de la administración de Joe Biden, a más de 3,000 en los primeros seis meses de la administración Trump.

En lo que va de año no hay datos precisos, ni oficiales de cuántos operativos federales se han registrado en las calles. Eso sí, la sensación de miedo que no puede medirse, sí se empezó a expresar claramente en la soledad de algunos espacios como restaurantes latinos y en la decisión de algunas familias de no querer llevar a sus hijos a la escuelas, cuando hay rumores de la “visita” de ICE en sus comunidades.

Este análisis que se centra específicamente en la subcategoría de arrestos en la calle, es decir, detenciones de inmigrantes fuera de los tribunales de migración, se trata de acciones visibles, a menudo en vecindarios residenciales o cercanos a negocios.

‘La Roosevelt’ es una de las más resonantes zonas de miedo de la Gran Manzana. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Queens lidera la lista

A través de varios cruces de datos de organizaciones de apoyo a los migrantes y reportes periodísticos, se identifica que el merodeo de La Migra ha sido mucho más frecuente en Corona, Jackson Heights y Elmhurst en Queens. Seguidos de los barrios de Bushwick, Sunset Park y Flatbush en Brooklyn.

En general, Queens registró más de 300 ‘detainers’ en julio y agosto de 2025, el número más alto entre los cinco condados de la ciudad, de acuerdo con información derivada de Deportation Data Project (DDP), una organización sin fines de lucro que recopila datos sobre migración.

Hay que aclarar que en los términos jurídicos migratorios un detainer es una solicitud de ICE para que una cárcel local mantenga detenida a una persona por hasta 48 horas, con el fin de transferirla a custodia federal. Es decir que en esta cuenta no están claras el número de deportaciones ni otro tipo de detenciones.

En El Bronx, La Migra se ha visto últimamente en Fordham y Hunt Point y en Manhattan en Harlem y el Lower East Side, en estas dos últimas localidades de una forma muy poco frecuente.

Todos estas localidades tienen algo en común: más del 50% de sus residentes son de origen latinoamericano y caribeño.

Un mal síntoma

Las repercusiones de esta tendencia han sido igualmente descritas con claridad a través de miles de testimonios de temor, cierres de negocios y otros al borde de la quiebra, en vecindarios de predominio hispano, que han sido puestos en el mapa como los principales focos en los que el ICE está intensificando sus operativos.

En este sentido, vecinos han reportado vehículos de ICE, bloqueando calles y realizando detenciones frente a viviendas, negocios e inclusive en los alrededores de templos.

Desde al pasado verano, tanto en la popular Avenida Roosevelt de Queens, como en la Quinta Avenida de Sunset Park en Brooklyn, zonas colmadas de taquerías, panaderías, bares y restaurantes centroamericanos, con la intensificación de las acciones de control migratorio, los propietarios de estos negocios familiares han comenzado a notar una disminución en la afluencia de su clientela.

“Lo que he conversado con algunos clientes que fijo venían por unas cervezas y a disfrutar los fines de semana de comida y música, es que prefieren no gastar dinero, porque no saben en qué momento se tienen que regresar a su país. Otros porque no quieren dar boleta (estar expuestos) a los operativos. Cuando hay rumores que La Migra pasó por aquí, esto se convierte en un desierto”, indicó el propietario de un restaurante colombiano en la Roosevelt.

Ecuatorianos los más afectados

De acuerdo con información derivada de DDP, compartida por la publicación Patch, ICE arrestó a 5,174 personas en la ciudad de Nueva York durante de enero a octubre del año pasado, un aumento del 98% respecto al mismo periodo de 2024.

Uno de cada cuatro arrestados eran ecuatorianos (1,224), de los cuales solo el 16% tenía antecedentes penales. En contraste, del total de 5,174 personas arrestadas en Nueva York en ese mismo período, el 26% eran delincuentes convictos.

Desde finales de 2023 hasta 2024, la actividad mensual de detenidos en las calles de la Gran Manzana oscilaba entre 170 y 230 por mes. A comienzos de 2025, esa cifra saltó entre 850 y 1,215 por mes, con un máximo de 1,307 el pasado mayo.

Los datos de arrestos muestran que individuos de países como Colombia, Ecuador, Venezuela, Honduras, México y varias naciones del Caribe y Asia estuvieron entre los más frecuentemente detenidos durante este periodo.

“Como la era Clinton”

Para residentes de larga data de Corona, Queens, que hoy son ciudadanos estadounidenses, este temor los lleva a recordar la era del expresidente Bill Clinton, solo con variables totalmente distintas y de menos criminalización en el lenguaje del gobierno federal.

Por ejemplo, el ecuatoriano Miguel Durazno, de 75 años, vino muy joven a la Gran Manzana y recuerda que los operativos en esas calles en los noventas “fueron terribles”.

“Yo recuerdo que una vez La Migra estaba en una estación del tren 7 esperando a la gente. Y los migrantes sin papeles saltaron de los andenes a la calle. Lo que pasa es que ahora el actual presidente es cruel: lo hace, lo dice y lo celebra. Y además nos trata a todos con su verbo, como si fuésemos criminales. Con esos aparaticos, los celulares ahora todo el mundo tiene más información. Pero este miedo, ya esta comunidad lo había vivido”, contó Miguel.

En efecto, como establecen los registros históricos durante la presidencia de Bill Clinton, se aprobaron nuevas leyes migratorias en 1996, las cuales ampliaron los motivos de deportación, facilitaron la detención obligatoria y reforzaron la cooperación entre cárceles y autoridades migratorias.

En Nueva York, entonces bajo el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), se registraron redadas en fábricas y restaurantes de Queens y Manhattan, arrestos tras cumplir condenas y un clima de miedo en comunidades dominicanas, ecuatorianos, chinas y mexicanas.

Este periodo también marcó el debate sobre ‘ciudades santuario’, que la Gran Manzana reforzó posteriormente.

En este momento y ante los registros de la acción de control migratorio en las calles, el Concejo Municipal y el alcalde Zohran Mamdani siguen avanzando en más resoluciones y legislaciones que reforzarían la prohibición de las agencias municipales de colaborar con La Migra.

Días atrás la gobernadora Kathy Hochul se quejó con el “zar” de la frontera Thom Homan y denunció que las redadas recientes han sido “agresivas e ilegales”. La mandataria solicitó a la Casa Blanca que frene estas acciones, que afectan a comunidades migrantes vulnerables.

ICE: Todo seguirá igual

El pasado mes de febrero durante una comparecencia ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el director interino de ICE, Todd M. Lyons, confirmó que la política de expulsiones masivas de la administración Trump se mantendrá sin cambios, pese a la presión social y legislativa.

En su balance del primer año de gestión del segundo mandato de Donald Trump, Lyons informó que ICE ha efectuado un total de 379,000 arrestos. Según las cifras presentadas, este grupo incluye a 7,000 presuntos miembros de pandillas y 14,000 personas catalogadas como “terroristas conocidos o presuntos”.

Aunque el director subrayó el enfoque en la seguridad, los datos federales indican que la mayor parte de los detenidos carece de antecedentes criminales. Respecto a la ejecución de las políticas de la Casa Blanca, Lyons fue categórico: “el presidente nos ha encomendado la tarea de realizar deportaciones masivas y estamos cumpliendo ese mandato”, agregó el funcionario.

El dato: