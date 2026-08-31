“Gracias capitán, gracias por todo”: Di María, De Paul y Paredes despiden a Lionel Messi

Tras el anuncio oficial sobre el retiro de Lionel Messi de la selección de Argentina, destacadas figuras de la Albiceleste e instituciones del fútbol sudamericano expresaron sus muestras de gratitud y reconocimiento hacia la trayectoria del atacante de 39 años.

Ángel Di María encabezó los mensajes dedicados al astro rosarino tras compartir casi dos décadas en el combinado nacional. “Vamos a estarte agradecidos toda la vida por ser argentino, por haber llevado a la Argentina a lo alto del mundo. Por haber elegido ser argentino cuando tranquilamente podías haber elegido otra cosa. Gracias capitán. Gracias por todo. El mejor de la historia”, manifestó el atacante de Rosario Central en sus redes sociales.

A las emotivas palabras de Di María se sumaron compañeros del plantel campeón del mundo en Qatar 2022. El centrocampista Leandro Paredes valoró el legado del capitán señalando: “Gracias por absolutamente todo. Sos y serás siempre el más grande de todos”.

Por su parte, Rodrigo De Paul resaltó la calidad humana y el liderazgo del rosarino: “Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias […] Solo gracias, el más grande de toda la historia”.

Instituciones como River Plate e integrantes del plantel nacional como Nicolás Tagliafico también se sumaron al reconocimiento colectivo.

La decisión de la ‘Pulga’ pone fin a un ciclo histórico en el que disputó más de 200 compromisos internacionales, anotó 125 goles y brindó 68 asistencias, cerrando su etapa albiceleste tras la final del Mundial 2026.

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