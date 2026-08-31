Dani Alves deberá indemnizar a Pumas de la UNAM con más de $2 millones de dólares por incumplimiento de contrato

La guerra entre Pumas de la UNAM y Dani Alves parece haber llegado a su fin con una decisión de la justicia. Un Tribunal Federal de Suiza ratificó la resolución emitida en 2025 por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

De acuerdo con esa resolución, Alves estaba obligado a indemnizar a Pumas de la UNAM con el pago de $2,250.000 dólares por incumplimiento de contrato.

En su fallo del 11 de junio, el Tribunal Federal Suizo, al que Alves acudió para impugnar la decisión del TAS, determinó que los argumentos del exfutbolista no encajaban dentro del estrecho margen de revisión permitido para los laudos internacionales.

Con esa base, dio por válidos los criterios utilizados por el TAS para fijar la indemnización que deberá pagar el brasileño. Además de los $2,250,000, Alves tendrá que pagar $21,000 dólares por costas judiciales y otros $23,000 por procesales.

La disputa entre Pumas de la UNAM y Dani Alves estalló a comienzos del 2023 cuando el equipo de la Liga MX le rescindió el contrato a Dani Alves luego de que fuera encarcelado por una denuncia de agresión sexual en Barcelona, España.

Tras un proceso largo, logró obtener su libertad. El brasileño demandó al club mexicano ante la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, órgano que le dio la razón e impuso una indemnización que Pumas debía pagarle.

Sin embargo, Pumas apeló ante el TAS, que revirtió esta resolución y falló a favor del club mexicano, aunque redujo la cantidad que Dani Alves deberá pagar.

El club universitario exigía una indemnización de $5 millones de dólares, pero los órganos de justicia determinaron que fuese menos de la mitad de esa cantidad. Al final serán $2,250,000.

Alves cayó preso en enero de 2023 acusado de haber golpeado y violado en el baño de la discoteca Sutton en Barcelona a una joven de 23 años la noche del 30 de diciembre de 2022.

El caso judicial de Dani Alves por agresión sexual terminó en 2024 con una condena firme de cuatro años y seis meses de prisión. Tras cumplir más de un año entre rejas a la espera del juicio y en medio de todo el proceso, el exjugador salió en libertad provisional.

Alves tuvo que pagar una fianza de más de un millón de dólares. Ahora está a la espera de una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Esa instancia deberá revisar la sentencia de cuatro años y medio y deberá confirmarla, modificarla o repetir el juicio.



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