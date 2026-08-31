Messi se despide de la selección argentina con emotivo video tras anunciar su retiro

Minutos después de haber publicado un manuscrito donde anuncia su retiro de la selección de Argentina, Messi compartió un emotivo video de despedida que repasa los 21 años de carrera al frente del combinado nacional.

El video, con imágenes de Messi desde que era un niño hasta su consagración en Qatar, está musicalizado por el tema Brindis de Soledad Pastorutti. La canción fue compuesta por el productor Afo Verde.

El tema tiene intrahistoria dentro del fútbol, ya que hace algunos años la artista la interpretó con Diego Armando Maradona.

El video empieza con Messi de pequeño declarando: “¿Cuál es tu sueño? Jugar en la selección argentina”. A medida que avanza el material audiovisual, se muestran distintas imágenes de ‘La Pulga’ y de algunas de sus jugadas emblemáticas.

Aunque en paralelo aparecen algunos de los momentos más dolorosos y varios clips de Messi llorando. Por ejemplo, aparece la secuencia de la derrota de Argentina en Copa América 2011 como anfitrión.

También, la caída con Chile en la edición de 2016, donde casualmente anunció su retiro de la selección, que tiempo después reconsideraría.

La recopilación también incluyó una charla mano a mano con Diego Armando Maradona durante el Mundial 2010. En esa edición, ‘El Pelusa’ fue el DT del combinado nacional.

Luego de su memorable gol contra Brasil en el amistoso que terminó 4-3 en Estados Unidos, el video se centra en su primer título con Argentina, que fue la Copa América 2021 en el Maracaná.

A partir de ahí, la filmación recorre distintas celebraciones del Mundial 2022 y 2026. Más adelante, luego de un lapso de imágenes lamentándose tras las finales perdidas del Mundial 2014 y 2026 y las Copas América 2015 y 2016.

Messi recordó sus inicios en la selección y las medallas olímpicas que conquistó. En medio de eso, se encuentra la expulsión en su debut y su estreno en una Copa del Mundo en Alemania 2006.

“Quiero terminar mi carrera y quiero haber ganado algo con la selección argentina y, si no, haberlo intentado todas las veces posibles. Tropezar, volver a levantarse e intentar otra vez. Luchar por mi sueño. Eso es la vida”, dice una voz en off de ‘La Pulga’ dentro del video.

Su narración estuvo acompañada de los títulos del Mundial 2022 en Qatar, las Copas América de 2021 y 2024, y la Finalissima.

Cerca del final del video, Messi aparece viviendo su último instante en una cancha con la camiseta de la selección. Se le ve quieto, mirando a los hinchas argentinos que seguían alentando pese al golpe de la derrota ante España en la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Después, el montaje muestra distintas escenas del capitán celebrando junto a la gente, y cierra con la imagen del Obelisco desbordado de aficionados durante los festejos del título obtenido en 2022.



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