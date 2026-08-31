Jamie Foxx reflexiona sobre la crisis de salud que sufrió en 2023: “Menos del 3% de quienes ingresan con mi diagnóstico salen caminando”

El actor Jamie Foxx se sinceró sobre la crisis de salud que sufrió en 2023 y cómo sobrellevó ese difícil momento tras sufrir un derrame cerebral causado por una hemorragia cerebral.

En una entrevista con Keke Palmer, el ganador del Oscar por “Ray” afirma que en ese momento recurrió al humor para afrontar esta situación de salud. Cuando los doctores hacían evaluaciones de rutina, Foxx bromeaba cambiando su nombre o haciendo chistes.

“Cuando venían y me preguntaban quién era, yo era alguien diferente”, relató el actor en el podcast. También recordó que “decía que era Dave Chappelle. Alguien me dijo que había tenido un derrame. Yo decía: ‘¿Cómo que Dave Chappelle tuvo un derrame?’”

Aunque Jamie Foxx bromeaba frecuentemente mientras se encontraba en recuperación, la realidad es que el actor había sufrido un episodio de salud del cual no muchos sobreviven. Una enfermera del hospital le reveló al actor, tiempo después, la gravedad de su estado de salud. “Menos del 3% de quienes ingresan con mi diagnóstico salen caminando”, dijo. Estuvo inconsciente y en coma durante unos 20 días. Cuando despertó, no podía caminar y debió someterse a un largo proceso de recuperación antes de volver a trabajar a principios de 2024.

Su hija Corinne, quien lo acompañó en la entrevista, fue parte fundamental del proceso de recuperación de Foxx. Incluso su médico le dijo que, de no ser por su hija, él no estaría con vida. “‘Tu hija te salvó la vida’. Hablaba de Corinne. Ella me salvó. ‘Ella es la razón por la que estás aquí’”, recordó.

Corinne se encargó de ayudar a su padre y tomar las riendas de su recuperación. El actor describió la reacción de su hija como la de Michael Corleone en “El Padrino”, cuando interviene para proteger a Vito Corleone después de descubrir que su vida continúa amenazada tras haber recibido varios disparos.

El actor afirma que la entereza que mostró su hija es su impulso para seguir adelante. “Cuando la miro ahora, pienso que tengo que vivir esto. Tengo que vivirlo. Despertar y ver cuánto amor y cuánta fuerza tenía alguien para ti… Todos deberíamos tener una Corinne Marie Foxx. Lo digo en serio”, dijo Foxx.

En la conversación, Corinne habló sobre su rol como cuidadora y la manera en la que no tuvo tiempo de sentir miedo. “Simplemente estás en modo cuidador y nunca estás realmente preparado para cuidar de tus padres”, dijo Corinne.

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