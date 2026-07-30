Encuesta de la MTA revela caída en la satisfacción de usuarios de LIRR y Metro-North tras cambios en boletos

La más reciente encuesta de satisfacción de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) dejó una señal de alerta para los 2 principales sistemas de trenes de cercanías de Nueva York.

Tanto el Long Island Rail Road (LIRR) como Metro-North Railroad registraron una caída significativa en la percepción positiva de los pasajeros durante la primavera de 2026, un retroceso que la propia agencia atribuye, en gran medida, a los cambios implementados en la política de boletos a principios de este año.

El estudio, realizado entre el 13 de abril y el 2 de mayo de 2026, reunió casi 92,500 respuestas de usuarios de todos los servicios de la MTA. En el caso de LIRR se recopilaron más de 17,000 encuestas, mientras que Metro-North recibió cerca de 16,000, con el objetivo de medir el nivel de satisfacción, conocer las principales preocupaciones de los pasajeros y evaluar aspectos como puntualidad, confiabilidad, limpieza, seguridad y atención del personal.

Los resultados llegan apenas un día después de que la MTA publicara la evaluación de las líneas del metro de la ciudad, la cual obtuvo mejores puntuaciones que la de los trenes.

LIRR pierde 7 puntos de satisfacción

El Long Island Rail Road (LIRR) alcanzó un índice general de satisfacción del 73%, lo que representa una disminución de 7 puntos porcentuales respecto a la encuesta realizada en otoño de 2025.

Según la MTA, buena parte del descenso está relacionada con el descontento generado por las nuevas políticas de boletos. La satisfacción con las opciones para pagar el pasaje cayó del 87% al 82%, convirtiéndose en uno de los indicadores con mayor retroceso.

No obstante, el deterioro no se limitó al costo o forma de pago. La frecuencia de los retrasos descendió 4 puntos hasta situarse en 72%, mientras que la percepción sobre la confiabilidad del servicio bajó a 83% y la puntualidad a 80%, dos de los factores que más influyen en la experiencia general de los pasajeros.

La encuesta también mostró que 9 de las 11 ramas de LIRR experimentaron caídas estadísticamente significativas en los niveles de satisfacción.

Con estos resultados, los usuarios de estos sistemas de transporte de la ciudad esperan que pronto haya cambios para mejorar su experiencia. (Foto: Kathy Willens/AP)

Las mayores disminuciones correspondieron a:

* Babylon: 67% (-8 puntos)

* Port Jefferson: 70% (-8)

* Ronkonkoma: 69% (-7)

* Oyster Bay: 63% (-7)

* Port Washington: 79% (-6)

* Long Beach: 66% (-6)

Otras líneas, como City Zone (83%), Montauk (71%) y Far Rockaway (76%), también registraron descensos, aunque de menor magnitud. En contraste, Hempstead (74%) y West Hempstead (78%) mantuvieron prácticamente los mismos niveles de satisfacción que en la medición anterior.

Pese al retroceso general, la percepción de seguridad continúa siendo uno de los puntos fuertes del sistema. El 91% de los pasajeros afirmó sentirse seguro frente a accidentes durante el viaje, mientras que el 87% dijo sentirse protegido frente a delitos o acoso dentro de los trenes. Además, el 80% manifestó sentirse seguro tanto en las estaciones como en los estacionamientos.

Metro-North mantiene buenos niveles, pero también retrocede

Aunque Metro-North Railroad sigue obteniendo mejores calificaciones generales que LIRR, la encuesta evidenció un descenso aún mayor. El nivel de satisfacción cayó de 87% a 79%, es decir, ocho puntos porcentuales menos que en otoño de 2025.

Al igual que ocurrió con LIRR, la MTA señala que el principal motivo fue la inconformidad de los pasajeros con las nuevas políticas tarifarias. La satisfacción con las opciones de pago disminuyó de 91% a 84%, y este aspecto pasó de ocupar el puesto 14 entre los factores que influyen en la satisfacción al tercer lugar, reflejando la creciente importancia que los usuarios le otorgan.

Los indicadores relacionados con el desempeño operativo también mostraron retrocesos. La puntualidad cayó cinco puntos, pasando del 88% al 83%, mientras que la percepción sobre la frecuencia de retrasos descendió del 82% al 77%. La confiabilidad del servicio también bajó cuatro puntos hasta ubicarse en 87%.

En cuanto al desempeño por líneas, la Hudson Line obtuvo el mejor resultado, con un índice de satisfacción del 82%. La New Haven Line descendió 8 puntos para ubicarse en 78%, mientras que la Harlem Line registró la caída más pronunciada al pasar del 89% al 79%, una disminución de 10 puntos porcentuales.

Aunque ambas redes ferroviarias mantienen niveles de satisfacción superiores al 70%, la encuesta deja claro que los cambios en las políticas de boletos y el desempeño del servicio han afectado la percepción de miles de viajeros. Para la MTA, estos resultados servirán para identificar las principales preocupaciones de los pasajeros y orientar futuras mejoras en los sistemas de trenes de cercanías que diariamente conectan a Nueva York con Long Island, el valle del Hudson y Connecticut.

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