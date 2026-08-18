Amtrak reinaugura segundo túnel de East River tras 15 meses de obras

Casi 14 años después de que el huracán Sandy golpeara la región de Nueva York, uno de los túneles ferroviarios que quedaron gravemente afectados por la tormenta volvió a operar este lunes, tras 15 meses de una reconstrucción que Amtrak considera indispensable para preservar una pieza clave de la conexión ferroviaria entre Manhattan y Queens.

De acuerdo con ABC 7, la reapertura del segundo túnel de East River marca un nuevo capítulo en una obra que ha estado atravesada por desafíos de ingeniería y una disputa entre Amtrak y la Metropolitan Transportation Authority (MTA) sobre la manera y el ritmo en que deben ejecutarse estos trabajos.

El túnel, construido en 1910, forma parte de un sistema de 4 tubos que permite el tránsito ferroviario bajo el East River. Incluso, después de sufrir los efectos de Sandy, la infraestructura continuó siendo utilizada por unos 450 trenes al día, una muestra de su relevancia para la movilidad regional.

Una reconstrucción de $1,300 millones

El proyecto contó con $1,300 millones de dólares en fondos federales y buscó mucho más que reparar daños visibles. Según Amtrak, 2 de los túneles necesitaban una reconstrucción completa, con la renovación de sistemas que habían quedado comprometidos por el ingreso de agua salada durante Sandy.

La intervención requirió 15 meses de trabajos sobre el segundo túnel. Durante ese periodo, Amtrak sostuvo que la operación ferroviaria pudo mantenerse sin interrupciones perceptibles para muchos pasajeros.

Ahora, con el segundo tubo nuevamente disponible, la empresa ferroviaria se prepara para trasladar su atención al primero, ubicado un poco más al sur, una obra que, de acuerdo con NY Daily News, comenzará el próximo otoño y tendrá una duración de 13 meses, por lo que estaría operando en su totalidad a finales de 2027. Esa siguiente etapa, sin embargo, promete ser tan sensible políticamente como compleja desde el punto de vista técnico.

La MTA cuestiona el ritmo de Amtrak

La celebración de Amtrak tuvo un invitado cuya presencia recordó que el proyecto no se desarrolla en un vacío institucional: Janno Lieber, presidente de la MTA, estuvo presente y aprovechó la ocasión para marcar diferencias con la empresa ferroviaria.

Lieber destacó que la MTA ha completado la reconstrucción de 11 túneles afectados por Sandy y cuestionó que Amtrak haya necesitado 15 meses para completar esta fase. A su juicio, parte de los trabajos podría haberse realizado durante las noches y fines de semana para reducir el impacto sobre la infraestructura ferroviaria.

“Estamos presionando a Amtrak para que aprenda de este proyecto, que tuvo algunos incidentes, y para asegurarnos de que este tipo de cosas no vuelvan a suceder”, afirmó Lieber, en declaraciones recogidas por el medio citado anteriormente.

La crítica expone una tensión que va más allá de una obra. Penn Station es uno de los puntos de conexión ferroviaria de NYC y reúne servicios de distintos operadores, por lo que cualquier intervención en los túneles de acceso tiene consecuencias potenciales para miles de pasajeros.

Amtrak, por su parte, defendió la estrategia elegida. Warren LeBeau, vicepresidente de entrega de infraestructura de la compañía, sostuvo que el plan contemplaba una reconstrucción integral de los sistemas y que la inversión realizada era la adecuada.

“Confiamos en que el plan que presentamos, que implica una reconstrucción completa de todos los sistemas, fue la inversión correcta”, señaló.

Sandy sigue presente bajo Nueva York

La reapertura también recuerda la huella que Sandy dejó en Nueva York. El huracán azotó la región en octubre de 2012 y provocó inundaciones que afectaron carreteras, viviendas, redes eléctricas y sistemas de transporte. En el caso de los túneles del East River, el agua penetró en una infraestructura centenaria que había sido diseñada para otra época y bajo condiciones distintas.

La reconstrucción no se limita, por ello, a reparar lo que la tormenta rompió. También busca preparar a estos corredores para un escenario en el que fenómenos extremos y marejadas representan una amenaza cada vez más relevante para la infraestructura de la costa.

Con el segundo túnel de nuevo en servicio, Amtrak encara ahora la siguiente etapa. La discusión sobre cómo hacerla será inevitable. Nueva York necesita que sus trenes sigan circulando, pero también que sus túneles sobrevivan durante las próximas décadas. Entre esas 2 urgencias se mueve una obra que comenzó como respuesta a Sandy y que todavía está lejos de concluir.

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