Tengo 61 años y me despidieron antes de jubilarme: qué puedo hacer para no arriesgar mi retiro

Perder el empleo a los 61 años, justo antes de entrar en edad de jubilación, puede obligar a las personas afectadas a tomar decisiones financieras de emergencia que afecten gravemente sus ingresos y sus ahorros para los siguientes años.

De acuerdo con datos del Instituto de Investigación en Beneficios para Empleados (EBRI), citados por Moneywise, casi 60% de los jubilados terminó su carrera laboral antes de lo planeado, muchas veces por sufrir un despido inesperado. Ante el riesgo creciente de caer en esta contingencia, es fundamental que como trabajador sepas qué hacer con tu ahorro para el Seguro Social, el 401(k) y el seguro médico, para que puedas proteger de mejor forma el dinero que recibirás para tu retiro.

El análisis indica que actuar con calma dentro de los primeros 30 días puede marcar la diferencia entre superar un tropiezo temporal o ver el principio de un daño financiero permanente cuando se acumulan meses sin recibir ingresos.

El primer error que puede costarle miles de dólares para tu retiro

Muchos trabajadores despedidos cerca del retiro recurren al ahorro de sus cuentas 401(k) o solicitan el Seguro Social antes de tiempo para cubrir gastos inmediatos. Esa decisión, aunque comprensible, puede reducir de forma permanente los beneficios mensuales futuros que podrían recibir en el futuro.

“Necesitas abordar primero el aspecto emocional antes de entrar en los detalles financieros”, recomendó Crystal Cox, planificadora financiera certificada (CFP) y vicepresidenta senior en Wealthspire Advisors. La experta advirtió que evitar el pánico es el primer paso para tomar decisiones financieras sensatas.

¿Por qué a los 60 años es más difícil volver a emplearse?

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la proporción de empleo entre trabajadores de 55 a 64 años alcanzó un máximo histórico de 64.6% a finales de 2023, mientras que la Oficina del Censo de EE.UU. reportó que el 80% de los adultos de 25 a 34 años tenía empleo ese mismo año.

El problema se agrava con la discriminación por edad: 48% de los buscadores de empleo mayores de 50 años reporta haber enfrentado sesgo por edad durante el proceso de contratación. Esto significa que sufrir un despido a los 61 años puede implicar meses adicionales de búsqueda comparado con un trabajador más joven.

Además, los despidos entre trabajadores mayores de 50 años van en aumento y abarcan industrias como tecnología, gobierno, almacenes, comercio minorista y servicios financieros, según un análisis publicado el 18 de agosto de 2026.

Para muchas familias, esto significa que el riesgo de perder el empleo cerca del retiro es cada vez más real, sin importar la industria en la que trabajen. Pero también que es más difícil volver a contratarse de inmediato para evitar recurrir a los ahorros para cubrir gastos esenciales.

Qué hacer en las primeras semanas tras un despido

Los expertos coinciden en que tras un despido, el primer paso es solicitar el seguro de desempleo de inmediato, ya que la mayoría de los trabajadores despedidos sin culpa propia califican para este beneficio. También conviene revisar si el empleador ofrece pago por indemnización, sobre todo si la antigüedad en la empresa fue larga, pues esto puede representar un ingreso considerable mientras se encuentra un nuevo empleo.

Es fundamental evitar retirar fondos del 401(k) o adelantar el Seguro Social antes de la edad plena de jubilación. Cox recomendó buscar empleo puente que ayude a cubrir gastos hasta llegar a esa edad, en lugar de recurrir a los ahorros de largo plazo.

También vale la pena revisar si hay vacaciones o días de enfermedad acumulados que puedan cobrarse en efectivo, así como evaluar qué gastos se pueden reducir de forma temporal o permanente.

El seguro médico, un gasto que no se puede ignorar

Perder el empleo a los 61 años también significa perder la cobertura médica del empleador, un gasto que puede volverse crítico antes de calificar para Medicare a los 65 años. La cobertura mediante COBRA suele ser costosa, por lo que conviene explorar opciones más económicas en el mercado de seguros de salud.

Para quienes buscan generar ingresos mientras encuentran un nuevo empleo de tiempo completo, la economía de trabajos independientes ofrece alternativas. Consultoría en la industria previa, nuevos negocios propios o trabajos por proyecto pueden crear un ingreso temporal, esencial para sortear esta contingencia.

Hacer networking también resulta clave: contactar a excompañeros, jefes anteriores y contactos de la comunidad puede abrir puertas a vacantes que no se publican abiertamente.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre los riesgos de perder el empleo a los 61 años

¿Puedo cobrar el Seguro Social si me despiden a los 61 años?

Sí, pero reclamarlo antes de la edad plena de jubilación reduce el beneficio mensual de forma permanente, por lo que los expertos recomiendan evitarlo si es posible.

¿Califico para el seguro de desempleo tras un despido?

En la mayoría de los casos sí, siempre que la terminación del empleo no haya sido por causa propia.

¿Qué pasa con mi seguro médico si pierdo mi empleo antes de los 65 años?

Puedes optar por un servicio COBRA, aunque suele ser costoso, o buscar planes más accesibles en el mercado de seguros de salud hasta calificar para Medicare.

¿Es buena idea retirar dinero de mi 401(k) para cubrir gastos?

Los asesores financieros no lo recomiendan, ya que puede reducir significativamente los ahorros disponibles para el retiro.

¿Es más difícil encontrar trabajo después de los 55 años?

Sí, la proporción de empleo entre trabajadores de 55 a 64 años alcanzó un máximo histórico de 64.6% a finales de 2023; 48% de los buscadores de empleo mayores de 50 años reporta haber enfrentado sesgo por edad.

¿En qué sectores están aumentando los despidos de trabajadores mayores?

Además de la tecnología, los recortes se extienden a gobierno, almacenes, comercio minorista y servicios financieros.

Conclusión

Si los despidos entre trabajadores mayores de 50 años siguen extendiéndose a más sectores, cada vez más familias hispanas cercanas al retiro podrían enfrentar la misma disyuntiva: sostener sus finanzas sin sacrificar el retiro que llevan años construyendo.

La diferencia entre salir adelante o comprometer esos ahorros dependerá, en gran medida, de actuar con información clara y analizada con calma en los primeros meses tras el despido.

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