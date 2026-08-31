Tribunal de Staten Island decidirá el futuro del controvertido impuesto a las segundas residencias

Un juez de Staten Island tiene programado escuchar este lunes los argumentos de una demanda que impugna la implementación por parte de la ciudad del impuesto a las segundas residencias, que va dirigido a los neoyorquinos adinerados que poseen segundas viviendas con un costo de más de $5 millones de dólares.

Se tiene previsto que el mencionado impuesto afecte a los residentes de la ciudad de Nueva York que tengan segundas residencias que cumplan con los requisitos, y tiene como propósito ayudar a mejorar el presupuesto de la ciudad a través de la recaudación de $500 millones de dólares.

En principio, se preveía que el plan en cuestión afectaría a unos 17,000 residentes. No obstante, ese número se redujo posteriormente a 10,800 propietarios luego de una revisión y la publicación de documentos fiscales estatales que brindaron una visión más clara de quiénes estarían sujetos al impuesto.

Las autoridades estatales dijeron que siempre habían estimado que el impuesto afectaría a este grupo de propietarios de viviendas, informó ABC 7 NY.

Por su parte, la gobernadora Kathy Hochul se refirió a las cifras revisadas y expresó lo siguiente: “La cifra más alta que apareció en las noticias tenía una dinámica diferente. Lo que están diciendo es que se están ajustando a lo que realmente proyectamos. No prevemos una pérdida de ingresos con respecto a lo que esperamos recaudar, porque siempre hemos estimado en 10.000. Que lo reduzcan no tendrá el efecto que preocupa a la gente”.

Se prevé que para el final de este lunes, 10,800 propietarios reciban notificaciones sobre si cumplen los requisitos para tributar en el marco del programa.

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