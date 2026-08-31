Tribunal de Staten Island decidirá el futuro del controvertido impuesto a las segundas residencias

El veredicto determinará la validez de la nueva tasa municipal que genera el rechazo de miles de propietarios e inversores locales

Se prevé que para el final de este lunes, 10,800 propietarios reciban notificaciones sobre si cumplen los requisitos para tributar en el marco del programa.

Se prevé que para el final de este lunes, 10,800 propietarios reciban notificaciones sobre si cumplen los requisitos para tributar en el marco del programa.  Crédito: Mark Lennihan | AP

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Por  Marlyn Montilla

Un juez de Staten Island tiene programado escuchar este lunes los argumentos de una demanda que impugna la implementación por parte de la ciudad del impuesto a las segundas residencias, que va dirigido a los neoyorquinos adinerados que poseen segundas viviendas con un costo de más de $5 millones de dólares.

Se tiene previsto que el mencionado impuesto afecte a los residentes de la ciudad de Nueva York que tengan segundas residencias que cumplan con los requisitos, y tiene como propósito ayudar a mejorar el presupuesto de la ciudad a través de la recaudación de $500 millones de dólares.

En principio, se preveía que el plan en cuestión afectaría a unos 17,000 residentes. No obstante, ese número se redujo posteriormente a 10,800 propietarios luego de una revisión y la publicación de documentos fiscales estatales que brindaron una visión más clara de quiénes estarían sujetos al impuesto.

Las autoridades estatales dijeron que siempre habían estimado que el impuesto afectaría a este grupo de propietarios de viviendas, informó ABC 7 NY.

Por su parte, la gobernadora Kathy Hochul se refirió a las cifras revisadas y expresó lo siguiente: “La cifra más alta que apareció en las noticias tenía una dinámica diferente. Lo que están diciendo es que se están ajustando a lo que realmente proyectamos. No prevemos una pérdida de ingresos con respecto a lo que esperamos recaudar, porque siempre hemos estimado en 10.000. Que lo reduzcan no tendrá el efecto que preocupa a la gente”.

Se prevé que para el final de este lunes, 10,800 propietarios reciban notificaciones sobre si cumplen los requisitos para tributar en el marco del programa.

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