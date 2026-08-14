Impuesto pied-à-terre vuelve a aplicarse en Nueva York: juez levanta suspensión, pero sigue demanda en contra

Un juez dictaminó ayer que el impuesto a las segundas residencias (pied-à-terre) de la ciudad de Nueva York puede continuar con su implementación prevista mientras afronta una impugnación legal.

El magistrado Phillip Hom, de la División de Apelaciones de Brooklyn (NYC), levantó ayer la suspensión temporal, permitiendo que continuara la implementación del impuesto por parte de la ciudad mientras avanza la batalla legal, informó New York Post.

La decisión se produjo después de que la alcaldía apelara la orden del juez Wayne Ozzi, quien el lunes emitió una restricción temporal que suspendió el gravamen sobre segundas residencias de alto valor. Este impuesto se ha convertido en una política emblemática del alcalde Zohran Mamdani.

Seguidamente, ayer el gobierno municipal solicitó al tribunal de apelaciones que confirmara la suspensión de la orden de Ozzi, argumentando que su fallo “amenaza con frustrar la implementación -sujeta a plazos estrictos- de un nuevo recargo por parte de la ciudad”, reportó CNBC News.

En el ínterin, el martes el mandatario Donald Trump arreció sus críticas contra el impuesto y afirmó que estaba buscando una vía federal para bloquearlo. “Estoy evaluando si el gobierno federal tiene alguna facultad legal para evitar este desastre antes de que sea demasiado tarde para los millones de personas que aprecian Nueva York y desean verla prosperar, en lugar de convertirse en un lugar inmundo, decadente y plagado de delincuencia, objeto de burlas y desprecio“, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

“El impuesto a las segundas residencias (pied-à-terre) de Nueva York le está costando una fortuna a la ciudad y al estado, ya que los ingresos que finalmente se obtendrán son insignificantes en comparación con los impuestos que pagaban las decenas de miles de personas que están huyendo de la ciudad para no volver jamás. ¡Florida, Texas y muchos otros estados están ganando una fortuna absoluta! Este peligroso «experimento» político en Nueva York destruirá lo que alguna vez fue una gran ciudad y un gran estado. Es una gestión totalmente propia de aficionados, y resulta difícil, como presidente de Estados Unidos de América, quedarse de brazos cruzados y ver cómo sucede esto, especialmente tratándose de un lugar que alguna vez amé”, continuó Trump en su mensaje.

Enredo legal

El impuesto pied-à-terre establece un recargo sobre las residencias que no son vivienda principal en la ciudad de Nueva York, valoradas en al menos $5 millones de dólares, así como sobre condominios y cooperativas de vivienda valorados en $1 millón o más. El impuesto -impulsado por el alcalde Mamdani- fue aprobado en mayo por la gobernadora Kathy Hochul como parte del presupuesto estatal para entrar en vigencia el 1 de julio. Establece tasas que oscilan entre 0.8 % y 6.5%, según el tipo y el valor de la propiedad. En teoría sólo estaría vigente hasta el 30 de junio de 2031.

Wayne Ozzi, juez de Staten Island, bloqueó el lunes temporalmente la polémica implementación del impuesto. Poco después del fallo, la alcaldía presentó una solicitud de autorización para apelar, medida que suspende la orden en los tribunales de primera instancia. “La ciudad continuará con la implementación del impuesto pied-à-terre“, afirmó esa noche Matt Rauschenbach, portavoz del alcalde, citado por CBS News.

Este impuesto forma parte de las promesas electorales clave de Mamdani en 2025: gravar a los ricos. La orden judicial de Ozzi fue en respuesta a una demanda presentada por un grupo de propietarios, que alega que la ciudad gestionó mal la implementación al incluir a muchas personas que residen permanentemente en sus viviendas en una lista de 900,000 dueños sujetos al impuesto, además de enviar cartas a otras 17,000 personas.

El juez Ozzi señaló durante la audiencia que las notificaciones fiscales enviadas a los propietarios causaban un perjuicio irreparable, ya que no explicaban por qué los destinatarios habían sido seleccionados para el recargo ni advertían que aquellos que no solicitaran una exención quedarían sujetos al impuesto.

En virtud de la orden de restricción temporal, el juez exigió a la alcaldía retirar el registro fiscal público y se le prohibió emitir notificaciones adicionales mientras la orden estuviera vigente. La próxima audiencia está programada para el 31 de agosto, señaló CNN.

Los residentes de los cinco distritos que consideran que sus viviendas están siendo objeto de un trato injusto debido al nuevo impuesto del alcalde disponían originalmente hasta este 21 de agosto para apelar. Pero luego fue extendido hasta el 18 de septiembre el plazo para demostrar que residen en esas viviendas a tiempo completo, informaron Mamdani y el comisionado del Departamento de Finanzas, Richard Lee, publicó Gothamist.

Mamdani compartió el 15 de abril (Tax Day) un polémico video suyo en el que festejaba el nuevo impuesto al 2do hogar “de los ricos” (pied-à-terre), frente al edificio 220 Central Park South, donde en 2019 Kenneth Griffin, director ejecutivo de Citadel, adquirió un penthouse por una suma aproximada de $238 millones de dólares, batiendo así el récord de la vivienda del precio más alto en la historia de Estados Unidos.

En respuesta, Griffin afirmó que su empresa había comenzado a redirigir sus inversiones de Nueva York a Miami. El impuesto también ha sido rechazado por el mandatario Trump y el sector inmobiliario, al que su familia ha estado vinculado por décadas.

Trump y Mamdani llevan una compleja relación verbal, con dos encuentros en persona en la Casa Blanca. “Creo que éste alcalde va a hacer cosas realmente geniales”, afirmó Trump sobre Mamdani el 21 de noviembre, tras su primera reunión, luego de meses de ataques mutuos durante la campaña municipal en 2025, cuando el mandatario lo calificó de “extranjero ilegal”, “comunista sin experiencia y con un historial de fracaso total”, amenazó con arrestarlo con ICE y pidió votar por su rival, Andrew Cuomo. Mientras el socialista Mamdani llamó “fascista y déspota” a Trump, incluso tras aquella primera visita.

En febrero el alcalde de Nueva York visitó por segunda vez a Trump en la Casa Blanca, en esa ocasión “para proponer una inversión histórica en viviendas asequibles en Sunnyside Yard (Queens), sede del patio ferroviario más activo de Norteamérica. La propuesta representa una oportunidad única para afrontar la crisis de vivienda de la ciudad a la escala que exige”, señaló un comunicado de la alcaldía.

Desde entonces Mamdani ha insistido en defender su relación con el mandatario republicano, quien lo ha acusado de estar “destruyendo a Nueva York”, más recientemente en relación al impuesto pied-à-terre.