Video viral: captan a empleado de Panda Express parado sobre freidora mientras cocinaban

Un video grabado dentro de un restaurante Panda Express en West Milwaukee, Wisconsin, generó cuestionamientos sobre las prácticas de seguridad e higiene después de mostrar a un empleado parado sobre una freidora mientras otro trabajador continuaba preparando alimentos.

El video supera 1.2 millones de reproducciones

Las imágenes fueron publicadas en TikTok el 2 de julio por Paul Finger y acumularon más de 1.2 millones de visualizaciones, de acuerdo con PEOPLE.

En la grabación se observa a un trabajador de Panda Express parado sobre una freidora dentro del área de preparación mientras rocía una solución de limpieza sobre una campana extractora.

Al mismo tiempo, otro empleado pasa entre las piernas del trabajador para colocar un recipiente con comida dentro de una de las canastas de la freidora.

La situación provocó críticas entre los usuarios de redes sociales.

Algunos cuestionaron por qué se realizaban trabajos de limpieza durante el horario de operación, mientras otros señalaron el riesgo de rociar productos químicos sobre una zona donde se estaba preparando comida.

También hubo comentarios sobre el hecho de que el empleado permaneciera con zapatos encima del equipo.

Panda Express tomó medidas tras conocer el incidente

El episodio ocurrió en julio en un restaurante ubicado sobre Miller Park Way, al sur de National Avenue, en West Milwaukee.

Un portavoz de Panda Express declaró al Milwaukee Journal Sentinel que la compañía actuó inmediatamente después de conocer lo sucedido.

“El comportamiento mostrado es incompatible con nuestros estándares de seguridad alimentaria y laboral”, señaló el representante.

“Tomamos medidas correctivas, realizamos una nueva capacitación y reforzamos los procedimientos adecuados de seguridad con el equipo del restaurante y en toda la región. La seguridad de nuestros clientes y asociados sigue siendo nuestra máxima prioridad”.

La empresa no detalló qué tipo de medidas disciplinarias fueron aplicadas al trabajador involucrado.

Autoridades sanitarias investigaron lo ocurrido

El Departamento de Salud de Southwest Suburban, cuya jurisdicción incluye West Milwaukee, se enteró del video el 26 de agosto y comenzó una investigación.

Kevin Smith, supervisor ambiental del organismo, explicó que Panda Express colaboró con las autoridades durante la revisión.

“Respondimos rápidamente a esta situación cuando nos enteramos, y Panda Express cooperó mucho. Pudimos investigar lo ocurrido y ayudar a garantizar que no vuelva a suceder”, dijo Smith.

“Además, afortunadamente, no hemos recibido ningún reporte de que la salud de alguien haya sido afectada negativamente por el incidente”, añadió.

Piden denunciar estos casos directamente a las autoridades

Smith también pidió a los consumidores que no dependan únicamente de las redes sociales cuando detecten posibles violaciones sanitarias.

“Con las redes sociales siempre presentes y más convenientes que nunca, es fácil pasar por alto la importancia de contactar a las autoridades correspondientes como una forma de ayudar a proteger la salud y seguridad del público”, afirmó.

Añadió que cada vez es más frecuente que las autoridades conozcan estas situaciones indirectamente a través de redes sociales o medios de comunicación, por lo que recomendó reportarlas directamente y proporcionar toda la información disponible para facilitar una investigación.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han informado de personas que hayan enfermado como consecuencia del incidente.

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