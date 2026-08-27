McDonald’s retira tras 13 años uno de los productos favoritos de sus clientes

McDonald’s le dice adiós al Pumpkin Spice Latte después de 13 años y prepara un nuevo menú de otoño, ya que La cadena sustituirá una de sus bebidas estacionales más reconocidas por una línea de cafés con sabores de tarta de manzana y caramelo, en un movimiento que revela una apuesta mucho mayor: convertir las bebidas en una pieza clave de su estrategia de crecimiento.

La decisión marca un cambio frente a la tradicional tendencia de otoño, dominada por las bebidas de calabaza y especias. Mientras otras grandes cadenas de cafeterías refuerzan sus productos Pumpkin Spice, McDonald’s buscará diferenciarse con sabores relacionados con uno de los productos clásicos de su menú: la tarta de manzana.

El Pumpkin Spice Latte llegó por primera vez a restaurantes seleccionados de McDonald’s en 2013 y, en 2016, pasó a estar disponible en establecimientos de todo Estados Unidos. Desde entonces, se convirtió en una de las principales bebidas de temporada de McCafé.

Pero para el otoño de 2026, la compañía decidió cambiar de rumbo.

McDonald’s apuesta por la tarta de manzana y el caramelo

La cadena incorporará por tiempo limitado una nueva línea de bebidas que combina café con sabores de manzana y caramelo.

La oferta estará integrada por cuatro productos:

Frappé de tarta de manzana con caramelo.

Latte caliente de tarta de manzana con caramelo.

Latte helado de tarta de manzana con caramelo.

Café helado con tarta de manzana y caramelo.

Las bebidas estarán disponibles por tiempo limitado en restaurantes McDonald’s participantes de todo Estados Unidos.

Algunos de los productos estarán acompañados de crema batida con sabor a caramelo salado y trozos desmenuzados de tarta de manzana, reforzando la conexión entre la nueva línea de bebidas y uno de los postres tradicionales de la cadena.

La decisión también permite a McDonald’s tomar distancia de una categoría cada vez más saturada durante el otoño. En lugar de competir directamente por el consumidor que busca calabaza y especias, la empresa pretende construir una identidad estacional propia alrededor de la manzana y el caramelo.

Una estrategia que va más allá del menú de otoño

El cambio de sabor no es simplemente una decisión de marketing para una temporada.

McDonald’s lleva varios años ampliando su negocio de bebidas y considera que esta categoría tiene un importante potencial de crecimiento. La compañía calcula que el mercado global de bebidas representa una oportunidad superior a $100,000 millones de dólares.

El interés de la empresa se explica, en parte, por la capacidad de las bebidas para generar ventas adicionales.

Un cliente puede acudir a un restaurante específicamente por una bebida, agregarla a su pedido habitual o regresar en otro momento del día para comprarla. Esto convierte a los productos de bebidas en una herramienta para aumentar tanto las visitas como el ticket promedio.

McDonald’s ha identificado precisamente ese comportamiento como una de las oportunidades para fortalecer su negocio.

Las pruebas de bebidas de McDonald’s dieron resultados

Durante 2025, la compañía probó nuevas categorías de bebidas en aproximadamente 500 restaurantes de Estados Unidos.

Entre los productos evaluados estuvieron bebidas energéticas, cafés helados, refrescos y bebidas de estilo artesanal.

Los directivos calificaron posteriormente la prueba como muy exitosa y aseguraron que los resultados superaron sus expectativas.

Jill McDonald, directora de experiencia en restaurantes de McDonald’s, explicó durante una conferencia de resultados que la nueva oferta de bebidas incrementó las ocasiones de consumo en diferentes momentos del día y también contribuyó a elevar el ticket promedio.

El resultado es especialmente relevante para una cadena que busca generar más tráfico en sus restaurantes y aumentar el gasto de los consumidores que ya realizan compras.

¿Por qué McDonald’s quiere vender más bebidas?

Las bebidas pueden resultar atractivas para los restaurantes porque algunos de sus ingredientes tienen costos relativamente bajos en comparación con el precio final que paga el consumidor.

Esto puede generar un margen bruto atractivo, aunque no debe confundirse con el margen de beneficio neto.

Los restaurantes también tienen que asumir gastos de personal, alquiler, servicios públicos, tecnología, marketing, mantenimiento, distribución y otros costos operativos.

Por esa razón, una bebida con un margen bruto elevado no significa automáticamente que el restaurante obtenga ese mismo nivel de rentabilidad.

Sin embargo, el atractivo comercial de las bebidas está en que pueden incrementar el valor de una compra y, en determinados casos, generar una visita adicional. Para McDonald’s, ese efecto puede ser particularmente importante.

McCafé abrió el camino

La estrategia actual tiene sus raíces en iniciativas que comenzaron hace años. cDonald’s incorporó McCafé a sus menús estadounidenses en 2009, con lo que amplió su presencia en el mercado del café y las bebidas consideradas más premium.

Posteriormente, la compañía lanzó CosMc’s, un concepto enfocado principalmente en bebidas que funcionó como laboratorio para probar nuevos productos, formatos y experiencias.

Aunque McDonald’s cerró todos los establecimientos de CosMc’s en 2025, la experiencia obtenida durante ese proyecto se convirtió en una fuente de aprendizaje para la estrategia general de bebidas de la compañía.

Durante la conferencia de resultados correspondiente al cuarto trimestre del año fiscal 2025, los ejecutivos de McDonald’s señalaron que la empresa planeaba ampliar su oferta de bebidas en Estados Unidos y determinados mercados internacionales durante 2026.

McDonald’s reorganizó su negocio para impulsar la innovación

El impulso a las bebidas también coincide con una reorganización interna de la compañía.

En marzo de 2025, McDonald’s presentó su Restaurant Experience Team, una estructura que reúne áreas como operaciones, cadena de suministro, franquicias, desarrollo, diseño de restaurantes, reparto y Speedee Labs.

El objetivo es coordinar distintas áreas del negocio para acelerar la innovación y mejorar la ejecución de nuevos productos y experiencias en sus mercados.

Además, la compañía creó tres equipos globales de gestión de categorías enfocados en carne de res, pollo y bebidas/postres.

La decisión refleja un enfoque más especializado para analizar el comportamiento de los consumidores y determinar qué productos tienen mayor potencial comercial.

El consumidor también está cambiando

La apuesta por las bebidas llega en un momento de presión para la industria restaurantera.

Los consumidores están prestando mayor atención a los precios y comparando el costo de comer fuera de casa con alternativas como comprar alimentos en supermercados.

En este contexto, las cadenas de restaurantes necesitan encontrar nuevas formas de ofrecer valor sin depender exclusivamente de descuentos.

Las bebidas especiales pueden convertirse en una herramienta para conseguirlo porque permiten incorporar nuevos sabores, formatos y experiencias sin modificar por completo la oferta principal del restaurante.

Alyssa Barrett, gerente sénior de marketing para clientes de Rich Products, señaló a QSR Magazine que las bebidas especiales pueden ayudar a los restaurantes de servicio limitado a reforzar su propuesta de valor a través del precio, la experiencia, la comodidad y la personalización.

Las ventas en Estados Unidos muestran el desafío

La estrategia de bebidas también llega mientras McDonald’s intenta fortalecer su desempeño en el mercado estadounidense.

Durante el segundo trimestre del año fiscal 2026, las ventas comparables de McDonald’s en Estados Unidos crecieron 0.8%.

El resultado estuvo impulsado por un aumento del ticket promedio, incluido un efecto favorable derivado de la combinación de productos vendidos.

Pero hubo un dato que muestra el reto que enfrenta la compañía: el número de clientes comparables disminuyó.

Esto significa que McDonald’s no solo necesita conseguir que sus clientes gasten más, sino también encontrar nuevas razones para atraerlos a sus restaurantes.

Las bebidas pueden cumplir ambas funciones. Un nuevo café de temporada puede incrementar el valor de un pedido existente, pero también puede convertirse en el motivo por el que un consumidor decide entrar a McDonald’s en un momento diferente del día.

El fin del Pumpkin Spice Latte representa un cambio para McDonald’s

La desaparición del Pumpkin Spice Latte no significa que McDonald’s esté abandonando los productos de temporada.

Por el contrario, la compañía está utilizando el otoño de 2026 para probar una nueva estrategia. Después de 13 años, la cadena dejará atrás una bebida asociada con la temporada de calabaza y especias para apostar por una combinación de manzana, caramelo y café.

El movimiento tiene una dimensión comercial más profunda: McDonald’s busca ampliar las ocasiones de consumo, elevar el ticket promedio y posicionar las bebidas como una categoría estratégica para el crecimiento.

Para los consumidores, el cambio significa el final de una tradición de otoño. Para McDonald’s, es otro paso en su intento por transformar el negocio de bebidas en una fuente cada vez más importante de ingresos y crecimiento.

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