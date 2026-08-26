Pizza Hut cambia de nombre por la NFL: esta es la razón

Pizza Hut decidió quitar la palabra “Pizza” de su nombre, aunque solo será por tiempo limitado. La cadena estadounidense adoptará el nombre de “Hut” durante 25 semanas, como parte de una campaña relacionada con el inicio de la temporada 2026 de la NFL.

La compañía presentó el cambio en redes sociales con una imagen de uno de sus restaurantes en Plano, Texas, donde un anuncio con un balón de futbol americano cubre la palabra “Pizza” del letrero.

“Puedes llamarnos HUT durante las próximas 25 semanas”, señaló la marca en su publicación.

El cambio también llegó a sus perfiles en redes sociales, que ahora muestran una versión de su logotipo sin la palabra “Pizza”. La campaña está pensada como una referencia al tradicional grito “hut” utilizado en el futbol americano antes de iniciar una jugada.

¿Por qué Pizza Hut se llama ahora “Hut”?

La modificación forma parte de una estrategia publicitaria vinculada con la temporada de la NFL, que comenzará en septiembre y se extenderá hasta enero de 2027.

La compañía explicó que se trata de una activación temporal en determinados establecimientos y que busca relacionar la marca con las tradiciones del futbol americano y las reuniones para ver los partidos.

Por ahora, el nombre Pizza Hut no desaparece de manera definitiva. La modificación corresponde a una campaña de marketing limitada y la marca tiene previsto regresar a su denominación habitual una vez concluido el periodo promocional.

You can just call us HUT for the next 25 weeks ? pic.twitter.com/yC6VrTGINh — Pizza Hut (@pizzahut) August 19, 2026

El cambio llega mientras Pizza Hut prepara una venta millonaria

La curiosa campaña coincide con un momento importante para el negocio. Yum! Brands, empresa matriz de Pizza Hut, acordó vender la cadena por un valor conjunto de $2,700 millones de dólares.

El acuerdo contempla que LongRange Capital compre las operaciones de Pizza Hut fuera de China continental por aproximadamente $1,500 millones de dólares. Por separado, Yum China Holdings adquirió las operaciones de Pizza Hut en China continental por unos $1,200 millones de dólares.

La operación en China ya fue completada el 7 de agosto, mientras que la venta del resto del negocio a LongRange Capital estaba prevista para cerrarse durante agosto, sujeta a las condiciones habituales y aprobaciones regulatorias.

Yum! Brands señaló que espera obtener alrededor de $2,300 millones de dólares en ingresos netos después de impuestos, ajustes y otros costos relacionados con ambas operaciones.

Pizza Hut también enfrenta cambios en Estados Unidos

La renovación de la imagen llega después de un periodo complicado para la cadena en su mercado estadounidense.

En febrero, Yum! Brands anunció planes para cerrar alrededor de 250 restaurantes de Pizza Hut en Estados Unidos, mientras la compañía busca ajustar su operación ante los cambios en los hábitos de consumo y la competencia dentro del sector de comida rápida.

A nivel mundial, Pizza Hut tenía más de 19,000 restaurantes al cierre de 2025, por lo que la marca continúa teniendo una presencia internacional considerable pese a los ajustes en algunas regiones.

Por ahora, los consumidores seguirán encontrando Pizza Hut en sus restaurantes habituales, aunque durante las próximas semanas algunos establecimientos lucirán un nombre diferente: “Hut”.

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