Alcalde de Mississippi critica la orden de bajar la bandera a media asta por la muerte de Dolly Parton

El alcalde de Olive Branch en Mississippi, Ken Adams, criticó la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de bajar las banderas a media asta en señal de respeto por la muerte de la cantante country Dolly Parton, quien falleció el pasado 25 de agosto a los 80 años.

Adams dijo en una publicación de Facebook que, si bien respetaba profundamente a Dolly Parton y su legado, el acto de izar a media asta las banderas debería reservarse para los héroes de guerra o socorristas.

“En primer lugar, no cabe duda de que Dolly Parton fue una gran persona. Trajo felicidad a millones de personas e hizo cosas extraordinarias por los demás a lo largo de su vida. Le tengo un profundo respeto. Mi preocupación es otra”, comenzó diciendo el alcalde en su publicación.

Según dijo, le preocupa que eso «restara significado al gesto» en el futuro. “Creo que izar la bandera estadounidense a media asta debería tener un significado muy importante. En mi opinión, debería reservarse para nuestros héroes militares, los miembros de los servicios de emergencia caídos en acto de servicio, los presidentes y otros líderes nacionales destacados, o para acontecimientos que hayan tenido un impacto tremendo en nuestro país”, opinó el representante local.

Adams aseguró que las ciudades tienen un régimen de autonomía local y que “los funcionarios electos localmente que son responsables de tomar decisiones para las personas a las que representamos”. “No creo que eso signifique que debamos ignorar las decisiones del presidente o del gobernador. Significa que tenemos la capacidad de usar nuestro propio criterio cuando sea apropiado”, aclaró el gobernador.

El alcalde aclaró que su crítica no está relacionada con el legado de Dolly Parton. “No se trata de política, y desde luego no se trata de decir que no fue una gran estadounidense. Simplemente creo que la bandera estadounidense a media asta es uno de los mayores honores que podemos otorgar, y creo que ese honor debe reservarse para circunstancias verdaderamente extraordinarias. A veces, preservar el significado de un honor implica ser selectivos en el momento en que lo utilizamos”, dijo.

Dolly Parton falleció el pasado 25 de agosto en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram en Nashville tras una batalla contra el cáncer.

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