Carlos Alcaraz extiende racha de victorias consecutivas en Grand Slams

Carlos Alcaraz comenzó con autoridad su camino en el US Open 2026 y extendió a 15 partidos su racha de victorias consecutivas en torneos de Grand Slam, luego de superar al ruso Roman Safiullin por 6-4, 6-4 y 6-4 en su estreno en Nueva York.

El triunfo permitió al tenista español establecer la mejor secuencia de victorias consecutivas en los cuatro grandes de su carrera. Alcaraz buscará ampliar todavía más ese registro este miércoles, cuando enfrente al portugués Jaime Faria en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.

El murciano, actualmente tercero en el ranking ATP, atraviesa además un periodo de enorme consistencia en los majors. De sus últimos 29 partidos disputados en Grand Slam, ganó 28, con una única derrota: la final de Wimbledon 2025 ante el italiano Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz.



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Carlos Alcaraz a reponer tiempo perdido

La victoria ante Safiullin también marcó el regreso de Alcaraz a un Grand Slam después de una ausencia de cuatro meses y medio. El español se perdió Roland Garros y Wimbledon debido a una tenosinovitis en la muñeca derecha, pero reapareció en el US Open, torneo que conquistó en 2022 y nuevamente en 2025.

Su actual racha de 15 triunfos comenzó precisamente con los siete partidos que necesitó para conquistar el Abierto de Australia a principios de este año. A esa cosecha se sumaron las siete victorias que consiguió en Flushing Meadows durante la edición pasada y ahora el triunfo ante Safiullin.

Con 23 años, Alcaraz presenta un impresionante registro de 92 victorias y apenas 13 derrotas en sus 21 participaciones en cuadros principales de Grand Slam, desde su debut en el Abierto de Australia de 2021.

Ahora tendrá una nueva oportunidad para seguir mejorando esos números ante Faria. El portugués, también de 23 años y número 72 del mundo, avanzó tras derrotar al estadounidense Jenson Brooksby en cinco sets, por 6-3, 7-6 (4), 4-6, 1-6 y 6-2.

Será el primer enfrentamiento entre Alcaraz y Faria, en un duelo que pondrá nuevamente a prueba la impresionante racha del español en los escenarios más importantes del tenis mundial.

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