Carlos Alcaraz regresó con un cómodo triunfo a la acción en el US Open

Más de cuatro meses tuvo que esperar el mundo del tenis para volver a ver a Carlos Alcaraz en acción, aunque la actuación del murciano para nada hizo notar tanto tiempo fuera de las pistas en su victoria ante el ruso Roman Safiullin (6-4, 6-4 y 6-4) en la primera ronda del US Open.

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Esperó hasta verse al 100% Carlitos posponiendo torneo tras torneo su vuelta y a juzgar por lo visto ante Safiullin, su muñeca parece que no tiene problema alguno, aunque evidentemente la soltura y el ritmo habitual del murciano están lejos todavía de su versión habitual.

Pese a ello, Alcaraz fue cogiendo tono a un partido que no se presentaba nada fácil con la rocosa prueba del ruso para empezar el camino para defender el título conseguido el pasado año y mantener así su pleno en primeras rondas de Grand Slam.

Regreso triunfal

21-0 para el murciano que no sabe lo que es perder en un estreno en uno de los cuatro grandes, donde además suma quince partidos consecutivos ganados entre el US Open del pasado año y el Open de Australia de este 2026 en el que completó su Grand Slam particular.

Números solo a la altura de los más grandes, que sin duda son los que solo pueden firmar un regreso como lo hizo Carlos tras la que ya es su lesión más importante en su carrera. El inicio ante Safiullin dejó claro que los nervios partían con un papel fundamental, pero el murciano no se dejó ir del marcador pese a que el ruso salió con un plan mucho más claro.

La consecución del primer set le dio la confianza al español que le faltaba para acabar de dejarse ir en su juego, aunque en el inicio del segundo set poco pudo hacer porque Safiullin salió en su versión más acertada y consiguió llevarse los primeros nueve puntos consiguiendo poner el marcador a su favor.

Pero ni en esas hizo dudar al de El Palmar, que tras conseguir igualar el set, calcó el guion del primer parcial y dejó sin aspiraciones al ruso, que nada tuvo que ver su actuación global con la de los dos juegos del segundo set que dieron argumentos para ganar a cualquiera.

Alcaraz se llevó el segundo set y puso el tercero muy rápido de cara, para completar un regreso soñado. “Es verdaderamente top poder estar aquí de vuelta de nuevo. Nueva York es un lugar especial para mí y me encanta competir en este ambiente y con este público” explicó el murciano tras el encuentro, asegurando que ha echado mucho de menos todo esto.

Back like he never left ?



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“Extrañaba todo”

La espera se hizo larga y así lo explicó tras el partido. “Lo extrañaba. Extrañaba la energía del público. Extrañaba la competición. Extrañaba todo. Estoy muy feliz de volver a competir” mencionó con una sonrisa de oreja a oreja.

El murciano se abrió algo más explicando que el miedo es el mayor freno en todo un proceso así. “Lo más complicado es el miedo que tú tienes dentro y eso es lo más difícil de gestionar. Ha sido un proceso lento con mucha incertidumbre” aseguró, explicando también en el miedo previo a volver a competir por ver como respondería la muñeca.

Carlos Alcaraz missed everything about tennis.



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Por lo visto, de dolor no hubo alguno y la muñeca respondió a las mil maravillas a la espera de ir mejorando día a día. “El nivel será mejor seguro. Vengo a disfrutar, sin expectativas, pero ya estamos aquí” aseguró el murciano, que ahora espera al portugués Jaime Faria en la segunda ronda de un torneo que no dudó en sentenciar como uno de los más especiales.

“En esta pista se hizo realidad mi sueño” sentenció para terminar a la espera de verle de nuevo este próximo miércoles en busca de dar otro paso de gigante en su recuperación y también en su camino por revalidar el título, algo que tras ver el nivel en su debut ya no es tan un sueño imposible.

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