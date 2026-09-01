Crisis de osos en EE.UU.: la sequía los lleva a las ciudades y dispara las muertes en 2026

El oeste de Estados Unidos enfrenta en 2026 una temporada extraordinaria por una razón tan simple como inquietante: los osos se están quedando sin comida.

La falta de lluvias durante el invierno devastó buena parte de las plantas, pastizales, bayas y frutos silvestres que forman cerca del 90% de la dieta de estos animales, obligándolos a buscar alternativas cada vez más cerca de las personas.

El resultado ya se percibe en calles, viviendas y espacios públicos. Osos que normalmente permanecen alejados de las zonas urbanas comenzaron a seguir su extraordinario olfato hasta vecindarios, comercios, escuelas e incluso estaciones de bomberos. Y cuando el encuentro termina mal, las consecuencias pueden ser definitivas: atropellamientos, disparos, electrocuciones y eutanasias han elevado las cifras de mortalidad en varios estados.

Colorado rompe todos los registros

Colorado concentra buena parte de esta situación. El crecimiento urbano ha llevado a que nuevas viviendas ocupen territorios que durante generaciones fueron áreas naturales de alimentación para los osos. En 5 décadas, la población humana del estado se duplicó y, en paralelo, las zonas de contacto se multiplicaron.

En 2026 ya se contabilizaron más de 7,000 avistamientos de osos, una cifra que supera incluso el récord registrado durante todo 2019. Además, se produjeron al menos 6 ataques.

Jonathan Livingston, vocero de Colorado Parks and Wildlife, explicó que entre el 1,5% y el 2% de los avistamientos terminan con la eutanasia del animal. Esa proporción, sin embargo, puede disminuir si los residentes avisan rápidamente a las autoridades y permiten que los especialistas ahuyenten al oso antes de que desarrolle comportamientos peligrosos.

La situación tampoco es excepcional en otros territorios. En Nuevo México, las autoridades y residentes mataron 187 osos en lo que va del año, la cifra más elevada desde 2011. También fueron reubicados 35 ejemplares adultos y 16 crías. La semana pasada, además, un oso mató a un hombre, en el primer ataque fatal registrado en el estado en 25 años.

Utah ya alcanzó otro récord preocupante: 39 osos fueron sometidos a eutanasia en 2026, más que en cualquier año completo anterior. En Montana, los avistamientos son tan numerosos que las autoridades ni siquiera logran contabilizarlos con precisión. Allí murieron 24 osos grizzly, muchos después de atacar ganado o personas o ser atropellados.

Si te encuentras a un oso, frente a frente, es importante saber cómo debes actuar. (Foto: Andrew Harnik/AP)

Una sequía que cambia el comportamiento

El problema comienza mucho antes de que un oso aparezca en un patio. La aridificación del oeste estadounidense está reduciendo las fuentes naturales de alimento precisamente durante los meses en que estos animales necesitan consumir enormes cantidades de comida para acumular reservas antes de la hibernación.

Los osos negros, de hecho, atraviesan una recuperación poblacional importante. Colorado alberga entre 17,000 y 20,000 ejemplares, según las autoridades estatales. El crecimiento de sus poblaciones coincide ahora con un ambiente mucho menos generoso.

La combinación resulta explosiva: más osos, más viviendas en sus antiguos territorios y menos alimento disponible en el bosque. Nevada es otro ejemplo de esa transformación. Allí, los osos fueron prácticamente exterminados hace más de un siglo, pero sus poblaciones se recuperaron con el paso del tiempo.

Jon Beckmann, especialista en osos negros, resumió el escenario como una prueba inédita tanto para los animales como para las comunidades que comparten su territorio.

Y el calendario añade presión. Con septiembre y octubre por delante, los osos necesitan intensificar la búsqueda de alimento. Si los recursos naturales continúan escaseando, los expertos anticipan más incursiones en zonas habitadas.

¿Cómo actuar frente a un oso?

La recomendación fundamental de los especialistas es no confundir el tamaño del animal con su nivel de peligro. Los osos generalmente evitan a las personas y los ataques son poco frecuentes. Lo determinante es su comportamiento.

Un oso que resopla, gime o hace rechinar las mandíbulas suele encontrarse en actitud defensiva. BearWise recomienda mantener la posición y evitar movimientos que puedan aumentar la tensión. Si el animal llega a establecer contacto en un ataque defensivo, la indicación es hacerse el muerto y proteger la cabeza.

Distinto es el caso de un oso silencioso que avanza deliberadamente hacia una persona. Ese comportamiento puede indicar una actitud depredadora. En esa circunstancia, los expertos aconsejan hacerse grande, gritar, arrojar objetos y utilizar un spray repelente si está disponible. Si el animal ataca, la recomendación cambia: hay que defenderse y contraatacar.

La basura también puede atraerlos

Las autoridades insisten en que la prevención comienza dentro de casa. Un contenedor de basura puede convertirse en la primera recompensa que enseñe a un oso que los barrios humanos son una fuente sencilla de alimento.

Por eso, recomiendan utilizar recipientes resistentes a osos, evitar sacar los botes a la calle hasta la mañana de la recolección y retirar alimentos para mascotas y comederos de aves.

Alimentar deliberadamente a un oso tampoco es una solución durante la sequía. Puede parecer un acto de compasión ante un animal hambriento, pero genera una asociación peligrosa: si aprende que cerca de las personas siempre encuentra comida, volverá.

En un año que ya rompió varios récords, el desafío no consiste solamente en mantener a los osos lejos de las ciudades. También implica impedir que la desesperación por encontrar alimento transforme un encuentro ocasional en un conflicto permanente.

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