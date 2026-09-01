¿Cuánto dinero ganó Dolly Parton por ‘I Will Always Love You’ de Whitney Houston?

La interpretación de Whitney Houston convirtió ‘I Will Always Love You’ en un fenómeno mundial y también produjo una enorme recompensa económica para su autora, Dolly Parton: alrededor de $10 millones en regalías. Parte de ese dinero terminó teniendo un significado especial para ambas artistas.

Una canción escrita casi dos décadas antes

Dolly Parton escribió y grabó originalmente ‘I Will Always Love You’ en 1973 como una despedida de Porter Wagoner, su antiguo compañero profesional.

Años después, la composición viviría una segunda etapa que superaría ampliamente las fronteras de la música country.

Whitney Houston grabó su propia versión para la banda sonora de la película ‘The Bodyguard’, estrenada en 1992.

Su interpretación se transformó en un éxito internacional y, de acuerdo con Forbes, generó aproximadamente $10 millones en regalías para Parton.

El impacto comercial de aquella grabación continuó durante décadas.

En 2025, la Recording Industry Association of America (RIAA) otorgó a la canción la certificación Diamante.

Dolly Parton utilizó parte del dinero para comprar propiedades

Parton contó en 2021, durante una entrevista en ‘Watch What Happens Live’ con Andy Cohen, que decidió utilizar las regalías obtenidas gracias a la interpretación de Houston para adquirir un complejo de oficinas en Nashville, ubicado en una zona donde vivían principalmente familias negras.

“Compré mi gran complejo de oficinas en Nashville. Así que pensé: ‘Bueno, este es un lugar maravilloso para estar’. Compré una propiedad en lo que era la zona negra de la ciudad, y eran principalmente familias y personas negras las que vivían allí. Estaba fuera del área principal de 16th Avenue y pensé: ‘Bueno, voy a comprar este lugar, todo el centro comercial’. Y pensé: ‘Este es el lugar perfecto para mí’, considerando que era Whitney”, explicó Parton.

La cantante incluso desarrolló una manera especial de referirse a aquella inversión.

“Pensé que esto era genial: simplemente voy a estar aquí con su gente, que también es mi gente”, continuó. “Así que me encanta el hecho de haber gastado ese dinero en un complejo y pienso: ‘Esta es la casa que Whitney construyó’”.

El éxito unió para siempre a las dos cantantes

Tras la muerte de Whitney Houston en 2012, Parton habló sobre el impacto que tuvo escuchar aquella versión después de perder a la cantante.

“Whitney, cuando la hizo, simplemente la llevó a todo el mundo y la convirtió en la canción más especial del mundo”, afirmó Parton.

También reconoció la profunda carga emocional que adquirió la composición: “Fue muy emotivo para mí… fue simplemente tan abrumador [y] asombroso… Creo que esa canción estará vinculada a las dos para siempre”.

La inversión realizada con aquellas regalías también encajó con la extensa trayectoria filantrópica de Parton.

A través de la Dollywood Foundation impulsó programas educativos, incluida Imagination Library, que distribuye libros mensualmente entre niños pequeños.

En 2022, esa labor contribuyó a que fuera reconocida con la Carnegie Medal of Philanthropy.

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