El estreno de “Paddington” en Broadway podría verse opacado tras la muerte de Dolly Parton

El pasado 25 de agosto se estrenó “Paranormal Activity: A New Story” en el August Wilson Theatre de Broadway. Con este estreno dio inicio la nueva temporada teatral en Nueva York, pero aún no se han estrenado dos de las obras más esperadas.

Desde hace meses, expertos de Broadway habían hablado sobre una supuesta pelea entre “Paddington The Musical”, musical que se estrenará durante la primavera del 2027, y “Dolly: A True Original Musical”, la cual se estrenará en diciembre de este año pese a la muerte de Dolly Parton el pasado 25 de agosto.

Ambas producciones estuvieron compitiendo durante julio por la mayor cantidad de entradas vendidas; según “New York Post”, el musical de la estrella country ya había recaudado $3 millones de dólares en taquilla, mientras que se asegura que “Paddington: The Musical” estaba a punto de alcanzar la misma cifra.

Sin embargo, la noticia de la muerte de Parton podría significar un impulso para la venta de entradas de “Dolly: A True Original Musical”, pues también se ha registrado un aumento de reproducciones de sus canciones en las plataformas digitales.

Hay que recordar que “Paddington The Musical” llegará por primera vez a Broadway tras su éxito en el West End de Londres. Hay que recordar que esta obra es una versión musical basada en los libros infantiles de Michael Bond.

Por otro lado, “Dolly: A True Original Musical” también será parte por primera vez de la cartelera de Broadway, aunque su estreno mundial se hizo en Nashville, Tennessee, por decisión de la misma Parton.

Además de estas dos obras, otro de los estrenos más esperados de Broadway para esta temporada es “Wanted”, que se estrenará el 8 de noviembre, y “Galileo”, que estará disponible a partir del 6 de diciembre.

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