Dolly Parton fue sepultada junto a su esposo en un funeral privado en Nashville

La cantante Dolly Parton fue despedida en un funeral privado en Nashville, al cual acudió un grupo reducido de familiares y personas cercanas a la estrella country. El pasado 25 de agosto, la familia de Dolly Parton anunció el fallecimiento de la artista a los 80 años.

De acuerdo con los deseos de la cantante, la familia organizó un funeral privado el 28 de agosto en el cementerio y mausoleo Woodlawn Memorial Park en Nashville, según informó su sobrina nieta, Lainey Parton.

De acuerdo con People, la cantante pudo haber sido enterrada junto a su esposo Carl Dean, quien murió en marzo de 2025 y con quien estuvo casada durante más de 60 años. Según el mencionado medio de comunicación, Dean fue sepultado en marzo de 2025 en un mausoleo del cementerio y se colocó una gran placa en la que también figuraba el nombre de Dolly. La placa incluía un grabado de la casa de la infancia de Dolly en Tennessee. También figuraba la fecha de la boda de la pareja, junto con un par de alianzas de boda entrelazadas.

El pasado 25 de agosto, su sobrino, Bryan Seaver, fue el encargado de anunciar la muerte de Dolly Parton en un video publicado en sus redes sociales. Posteriormente, los representantes afirmaron en un comunicado que la estrella country falleció “tras una valiente lucha contra el cáncer” en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram rodeada de sus seres queridos.

Con respecto a su funeral, Dolly Parton solicitó anticipadamente que se realizara una ceemonia privada y pidió a sus fans que, en lugar de comprar flores, donaran dinero a su organización de donación de libros, la Imagination Library.

Dolly Parton falleció tan solo cuatro días después de haberle dicho a la revista PEOPLE que aún le quedaban “muchísimas cosas” por hacer en su lista de deen u vida, tras reportes de que su estado de salud se había agravado.

“Aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando!”, dijo. “Ya me conocen, como he dicho muchas veces, me he obsesionado con mis sueños y aún tengo muchas cosas que quiero lograr, así que voy a seguir trabajando todo el tiempo que pueda para verlas hacerse realidad”, concluyó.

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