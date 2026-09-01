Cuidado con el xilitol: este sustituto del azúcar aumenta el riesgo cardiovascular

Quizás habías escuchado sobre el xilitol, pero no es un término común. Es un alcohol de azúcar (polialcohol) natural o edulcorante que se utiliza precisamente como sustituto del azúcar. Sin embargo, un nuevo estudio revela que su consumo aumenta el riesgo cardiovascular

Según la Clínica Dental Acacias, ubicada en Madrid, el xilitol se encuentra de forma natural en algunas frutas y verduras, aunque en pequeñas cantidades. Pero de manera comercial se elabora a partir de fibras vegetales como las mazorcas de maíz o la madera.

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¿Qué dice el estudio sobre el xilitol?

La investigación arrojó que las personas con niveles más altos de xilitol en sangre presentan un mayor riesgo de sufrir eventos cardiovasculares graves. Y aunque no sea la causa directa de infartos o accidentes cerebrovasculares, sí plantea dudas sobre su seguridad a largo plazo.

El estudio fue presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) 2026 y analizó los datos de 17,000 participantes en dos grandes estudios poblacionales.

Durante mucho tiempo, el xilitol ha sido usado como un sustituto del azúcar especialmente en chicles, caramelos, bebidas y productos de higiene bucal. A diferencia de los azúcares tradicionales, tiene menos calorías y no provoca un aumento brusco de la glucosa en sangre.

De hecho, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprueba su utilización. Sin embargo, la preocupación surge por investigaciones que encontraron que el xilitol puede aumentar la actividad de las plaquetas, células fundamentales para la formación de coágulos.

En este sentido, un exceso de coagulación favorece la aparición de trombos, que en determinadas circunstancias pueden bloquear el flujo sanguíneo hacia el corazón o el cerebro.

En la cohorte canadiense, quienes tenían los niveles sanguíneos más altos de xilitol registraron un riesgo 57% mayor de sufrir muerte cardiovascular, infarto o accidente cerebrovascular durante seis años, frente a quienes presentaban los niveles más bajos.

Los resultados no son definitivos

El doctor Marco Witkowski, del Hospital Universitario Charité de Berlín, Alemania, explicó: “Nuestros hallazgos a largo plazo en la población general ponen de manifiesto lo poco que sabemos sobre la seguridad cardiovascular del xilitol e indican que se justifican más estudios”.

Por su parte, el profesor Dan Atar, miembro del Comité de Comunicación de la ESC, asegura que esta clase de edulcorantes son aceptados por la sociedad moderna y las autoridades regulatorias, pero que es necesario seguir evaluando su seguridad.

“Este estudio observacional sugiere que el xilitol tiene un efecto negativo a largo plazo sobre los eventos cardiovasculares en la población general. Este trabajo demuestra la necesidad de realizar más estudios sobre este tema de gran relevancia social”, analizó el experto.

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