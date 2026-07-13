3 alimentos para bajar el colesterol y que “limpian” tus arterias de grasa acumulada

Con frecuencia se habla de alimentos que “limpian” las arterias, sin embargo, especialistas en salud cardiovascular aclaran que ninguna comida tiene la capacidad de eliminar por completo las placas de grasa ya formadas. Tu única opción ahora es evitar que se siga acumulando.

En este sentido, mantener el colesterol bajo control es una de las medidas más importantes para cuidar la salud del corazón y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Y allí es donde entran en acción tres alimentación saludables, los cuales pueden frenar la progresión de esa grasa acumulada en las arterias, estabilizarlas e incluso favorecer una reducción parcial cuando se combina con ejercicio, control del peso y tratamiento médico si es necesario.

La clave está en su contenido de fibra soluble, grasas saludables y antioxidantes. Estos nutrientes ayudan a disminuir el colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”.

Lee también: 3 alimentos que suben la presión arterial de golpe y que los latinos consumen todos los días

3 alimentos que frenan la acumulación de grasa en las arterias

1. Avena

La avena ocupa un lugar privilegiado entre los alimentos recomendados para personas con colesterol elevado. Según el sitio web de Jaslok Hospital, ubicado en la India, su principal beneficio proviene del beta-glucano, un tipo de fibra soluble que actúa en el intestino como una especie de gel.

Esta fibra se une al colesterol y a los ácidos biliares durante la digestión, favoreciendo su eliminación antes de que sean absorbidos por el organismo. Como resultado, el hígado utiliza parte del colesterol circulante para producir nuevos ácidos biliares, contribuyendo a reducir los niveles de colesterol LDL en la sangre.

2. Aceite de oliva extra virgen

Su alto contenido de grasas monoinsaturadas ayuda a mejorar el perfil lipídico al favorecer el colesterol HDL, conocido como “colesterol bueno”.

Además, aporta antioxidantes naturales, entre ellos la vitamina E y compuestos fenólicos, que ayudan a reducir la oxidación del colesterol LDL, un proceso relacionado con la formación de placas en las arterias.

Para obtener sus beneficios, los especialistas recomiendan utilizarlo como aderezo o en preparaciones con temperaturas moderadas.

3. Aguacate

El aguacate, también conocido como palta en varios países de América Latina, contiene abundantes ácidos grasos monoinsaturados y fitoesteroles vegetales.

Estos compuestos pueden contribuir a disminuir la absorción intestinal del colesterol y favorecer una reducción del colesterol LDL cuando forman parte de una alimentación equilibrada. Además, el aguacate aporta fibra, potasio y otros nutrientes que ayudan al buen funcionamiento del sistema cardiovascular.

Aunque es una expresión muy utilizada, los médicos insisten que no existe ningún alimento capaz de borrar o eliminar completamente la grasa acumulada en las arterias. Las placas de aterosclerosis son el resultado de un proceso complejo que se desarrolla durante años.

Te puede interesar:

¿Puede un partido del Mundial provocar un infarto? Riesgos, síntomas y consejos de un especialista

“Síndrome del monedero vacío”: cómo el estrés por los gastos puede afectar tu corazón

Síntomas que pueden avisar que estás por sufrir un infarto: cuándo llamar al 911