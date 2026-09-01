El hábito después de comer que está destrozando tus dientes: advierten médicos

Pese a que es un hábito cotidiano, especialmente cuando se come fuera de casa, “limpiar” tus dientes con palillos de madera o plástico podría estar destrozandolos. La realidad es que termina causando más problemas que soluciones.

Estos objetos se utilizan desde hace mucho para retirar restos de comida. Sin embargo, nunca han sido aprobados por odontólogos.

Lee también: ¿Es seguro cepillarse los dientes con crema dental y bicarbonato? Médicos advierten

¿Por qué los palillos pueden dañar los dientes?

Los especialistas del Centro Odontológico Avanzado Villanueva, ubicado en Madrid, España, advierten que la estructura del palillo lo convierte en enemigo de los dientes. Al ser rígidos y terminar en punta, pueden ejercer demasiada presión sobre los dientes y las encías.

En este sentido, un movimiento brusco puede provocar dolor, irritación o sangrado, especialmente cuando la encía ya presenta algún problema, como la gingivitis (inflamación de las encías).

Asimismo, la presión utilizada para intentar sacar un alimento que quedó profundamente atrapado puede resultar perjudicial y no necesariamente consigue limpiar correctamente toda la zona. Los restos que permanecen en determinados espacios pueden favorecer la acumulación de placa.

Otro punto negativo es que los palillos de madera pueden astillarse. Una pequeña astilla puede quedar clavada en la encía y provocar molestias. En algunos casos puede retirarse con facilidad, pero si permanece incrustada sería necesario acudir a un dentista.

¿Qué usar en lugar de los palillos?

Una de las alternativas más recomendadas por expertos es el hilo dental. Al ser flexible, permite acceder a los espacios entre los dientes y retirar restos de alimentos sin recurrir a un objeto rígido y puntiagudo.

Además, resulta práctico para llevarlo fuera de casa, por lo que puede utilizarse cuando sea necesario después de comer.

Sin embargo, ningún método no sustituye al cepillado. Mantener una rutina adecuada de higiene bucal continúa siendo fundamental para retirar la placa y reducir el riesgo de problemas frecuentes en dientes y encías.

Te puede interesar:

· El peor alimento para tus dientes: es el que más daña y no es un dulce

· ¿Puedo morir por una infección dental? Médicos advierten

· 5 alimentos que blanquean los dientes, afirman odontólogos