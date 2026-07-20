¿Es seguro cepillarse los dientes con crema dental y bicarbonato? Médicos advierten

Al igual que sucede con el Vicks VapoRub, que algunos lo aplican hasta para las hemorroides, el bicarbonato se sodio es tratado como un remedio casero multiusos. Aunque es cierto que elimina malos olores y destapa cañerías, cepillarte los dientes con esta sustancia va más allá de los límites.

¿Es realmente una práctica saludable y aprobada por especialistas? La respuesta es NO. Usarlo constantemente para cepillarte los dientes, incluso si solo espolveras en la crema dental, podría traer daños en el esmalte, entre otros problemas dentales.

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Por qué no debes cepillarte los dientes con bicarbonato

Al ser una sustancia con efecto abrasivo, el bicarbonato elimina algunas manchas superficiales en los dientes. Esto es una forma fácil, rápida y low cost de blanquear la sonrisa. Sin embargo, tiene una trampa.

Ese mismo efecto abrasivo es el que preocupa a los odontólogos. La realidad es que este remedio casero no cambia el color natural del diente ni sustituye un tratamiento profesional de blanqueamiento.

La doctora Martha Estrada Lasso, médica general y miembro del foro de salud 1Doc3, señala que su uso continuo podría producir un desgaste dental. Y cuando el esmalte pierde grosor, los dientes quedan más vulnerables a la sensibilidad, la aparición de caries y la formación de nuevas manchas.

Por su parte, la odontóloga Inna Chern, radicada en Nueva York, agrega que el principal problema es la falta de control sobre la cantidad de bicarbonato utilizada. Utilizar una cantidad grande de este ingrediente lejos de blanquear, acelerará el desgaste en los dientes.

Y como nadie sabe qué cantidad debe o puede aplicar, los expertos sugieren que simplemente no se utilice.

Las fórmulas de crema dental ya contienen bicarbonato de sodio

Muchas de las cremas dentales convencionales, especialmente las blanqueadoras, ya contienen en su fórmula la cantidad adecuada y controlada de bicarbonato.

Estas fórmulas están diseñadas para ofrecer una limpieza eficaz sin comprometer la salud del esmalte. Si tu objetivo es blanquear tus dientes o mejorar su apariencia, la mejor opción es utilizar cremas dentales aprobadas por expertos o un tratamiento adecuado realizado por expertos.

De esta manera, vas a proteger el esmalte dental y evitarás otras complicaciones que, con el paso del tiempo, son más complicadas de tratar.

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