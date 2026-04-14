¿Puedo morir por una infección dental? Médicos advierten

Una infección dental suele comenzar como una molestia leve, e incluso hay quienes la ignoran, por simple desconocimiento o por temor de acudir al médico. Sin embargo, especialistas en odontología y ortodoncia coinciden en que sí existe un riesgo real de muerte si no se trata a tiempo.

Aunque no es un escenario común, mucho menos frecuente, lo que resulta mortal no es la infección en sí, sino las complicaciones de no tratarla. Recuerda que se trata de bacterias, y si estas se movilizan a otras partes del cuerpo, se presenta un escenario grave.

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¿Cómo se origina una infección dental y cuándo es mortal?

Todo suele comenzar con una caries no tratada. Con el tiempo, las bacterias penetran en el diente hasta alcanzar la pulpa, el tejido interno donde se encuentran los nervios y vasos sanguíneos.

A partir de ahí, puede formarse un absceso: una acumulación de pus que indica una infección activa.

Este proceso puede desarrollarse durante semanas o incluso meses. Sin embargo, si no se atiende, la infección puede avanzar más allá del diente y extenderse a tejidos cercanos.

En la mayoría de los casos, una infección dental no pone en riesgo la vida si se trata de forma oportuna. El problema aparece cuando las bacterias logran entrar al torrente sanguíneo o alcanzar órganos vitales, advierte el sitio especializado MyDental.

Entre las complicaciones más graves se encuentran:

Septicemia (sepsis): ocurre cuando la infección se disemina por todo el cuerpo y provoca una reacción inflamatoria severa.

ocurre cuando la infección se disemina por todo el cuerpo y provoca una reacción inflamatoria severa. Endocarditis: infección del revestimiento interno del corazón.

infección del revestimiento interno del corazón. Absceso cerebral: acumulación de pus en el cerebro debido a la propagación bacteriana.

acumulación de pus en el cerebro debido a la propagación bacteriana. Mediastinitis: inflamación en la zona entre los pulmones que puede afectar la respiración.

inflamación en la zona entre los pulmones que puede afectar la respiración. Osteomielitis: infección que compromete el tejido óseo.

Además, ciertas condiciones pueden facilitar que una infección dental se complique. Por ejemplo, cuando el paciente tiene el sistema inmunológico debilitado, padece diabetes, hay edad avanzada o desnutrición.

Las consultas médicas son fundamentales

La prevención y el tratamiento temprano marcan la diferencia. Ante una infección dental, los especialistas suelen aplicar un enfoque en dos pasos: primero controlar la infección con antibióticos y luego tratar la causa, ya sea mediante una endodoncia o, en casos más avanzados, la extracción del diente.

Además, mantener revisiones dentales periódicas permite detectar problemas antes de que evolucionen.

Aunque hoy en día es poco común morir por una infección dental, el riesgo existe cuando se descuida. Atender cualquier señal a tiempo es la mejor forma de evitar complicaciones graves.

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