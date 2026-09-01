Juicio por el asesinato de Tupac Shakur: Duane “Keffe D” Davis es condenado por la muerte del rapero

Duane “Keffe D” Davis fue condenado por el asesinato de Tupac Shakur, según determinó este lunes un jurado en Las Vegas. Se trata de una decisión histórica que pone fin a una de las investigaciones más famosas y prolongadas de la cultura popular. La condena representa la primera resolución judicial por la muerte del legendario rapero, ocurrida hace 30 años durante un tiroteo desde un vehículo en Las Vegas.

El juicio contra Davis comenzó tres décadas después del asesinato de Tupac Shakur y, aunque inicialmente estaba previsto que se extendiera durante aproximadamente un mes, el proceso avanzó con mayor rapidez de la esperada. El jurado escuchó los alegatos finales después de dos semanas de testimonios presentados por la fiscalía, que llevó al estrado a más de dos docenas de testigos, incluidos agentes de policía e investigadores que participaron en el caso.

¿Quién es Duane “Keffe D” Davis y qué relación tenía con el asesinato de Tupac?

Davis, antiguo líder de los South Side Compton Crips, fue arrestado en 2023 y acusado de asesinato. Las autoridades no sostuvieron que él hubiera disparado directamente contra Tupac Shakur, sino que lo señalaron como el cabecilla que habría orquestado el homicidio.

El caso está relacionado con un enfrentamiento ocurrido en Las Vegas entre el sobrino de Davis, Orlando Anderson, y Tupac Shakur. Después de aquel altercado, el asesinato del rapero se convirtió en uno de los grandes casos sin resolver de la cultura pop y durante años Davis estuvo vinculado públicamente con el crimen.

El propio Davis había hablado en entrevistas sobre su participación en los acontecimientos y afirmó que facilitó el arma utilizada en el tiroteo desde un vehículo en movimiento. En 2019 también publicó unas memorias en las que realizó afirmaciones similares sobre su relación con el caso.

Estas declaraciones se convirtieron en una pieza importante de la evidencia presentada por la fiscalía durante el juicio. Sin embargo, la defensa intentó restarles valor y sostuvo que Davis había mentido con el objetivo de aumentar las ventas de sus libros.

Durante los alegatos iniciales, el equipo defensor calificó las declaraciones de Davis como “pura basura” y sostuvo que nunca fue acusado por aquellas afirmaciones porque las autoridades sabían que estaba diciendo “puras tonterías”.

La muerte de Tupac y la rivalidad entre las costas

El asesinato de Tupac Shakur estuvo estrechamente relacionado durante años con la violencia de pandillas y con la intensa rivalidad que enfrentó a las escenas de hip-hop de la costa este y la costa oeste durante la década de 1990.

El sello discográfico de Shakur, Death Row, era dirigido por Suge Knight, quien conducía el vehículo en el que viajaba el rapero la noche del tiroteo. La compañía estaba vinculada a los Bloods.

En el otro lado de aquella rivalidad estaba Bad Boy Records, sello fundado por Sean “Diddy” Combs, al que se le atribuían presuntos vínculos con los Crips.

Davis había afirmado anteriormente que Combs ofreció un millón de dólares por la muerte de Tupac. No obstante, Combs, quien actualmente se encuentra en prisión por cargos relacionados con la prostitución, siempre ha negado esas acusaciones.

Con la condena de Duane “Keffe D” Davis, el asesinato de Tupac Shakur, ocurrido en 1996, alcanza finalmente una resolución judicial tres décadas después. La decisión marca un momento trascendental para uno de los casos criminales más conocidos de la historia de la música y mantiene vigente el enorme impacto cultural que dejó la muerte del rapero.

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