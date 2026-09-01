Los 5 posibles veredictos que debate el jurado en contra Lindsay Clancy

El juicio por asesinato contra Lindsay Clancy mantiene en vilo al público estadounidense en las últimas semanas.

La exenfermera de 36 años mató a sus 3 hijos pequeños en el sótano de la casa familiar en Massachusetts.

Acusada de 3 cargos de asesinato en primer grado, Clancy no niega haber matado a sus 2 hijos y a su hija en 2023.

Pero su abogado argumenta que, en ese momento, ella sufría psicosis posparto y, por lo tanto, no podía distinguir entre el bien y el mal.

Del otro lado, la fiscalía argumenta que Clancy tomó una decisión calculada e intencionada de matarlos y que en ese momento sabía distinguir entre el bien y el mal.

Un jurado compuesto por 9 mujeres y 3 hombres continúa las deliberaciones, con varias opciones sobre la mesa:

inocente

no culpable por padecer un trastorno mental

asesinato en primer grado

asesinato en segundo grado

homicidio involuntario

Inocente / No culpable por trastorno mental

El juicio ha visto imágenes dramáticas. (Foto: Getty Images)

Esta opción se basa en la defensa de psicosis posparto: su equipo legal argumentó que Clancy tuvo alucinaciones y escuchó una voz después de dar a luz a su hijo menor que le decía que matara a los niños.

Los peritos explicaron al tribunal la gravedad de esta enfermedad, y los familiares testificaron sobre el estado mental de Clancy.

Según la ley de Massachusetts, Clancy no tiene la obligación de probar su enfermedad mental ni que carecía de responsabilidad penal.

En cambio, le corresponde a la fiscalía probar más allá de toda duda razonable que ella era penalmente responsable cuando mató a sus hijos, le explica a la BBC la abogada penalista Elyse Hershon.

Pueden hacerlo demostrando sin lugar a dudas que la mujer no padecía una enfermedad mental en ese momento o que, si bien padecía una enfermedad mental, aún controlaba sus acciones y sabía que estaban mal.

Un veredicto de no culpabilidad significaría que Clancy quedaría en libertad, pero esto se considera muy improbable.

Mucho más probable es un veredicto de no culpabilidad por razón de trastorno mental, con el que Clancy quedaría ingresada en un hospital psiquiátrico.

“El caso se reduce a dónde va a pasar el resto de su vida; la defensa cree que debería ser en un centro psiquiátrico, la fiscalía cree que debería ser en una prisión estatal”, dice Hershon.

Asesinato en primer grado

A pesar de los problemas psiquiátricos de Lindsay, existe la probabilidad de que pase el resto de sus días en prisión. (Foto: Getty Images)

Este es el desenlace potencial más grave para Clancy: ser declarada culpable de asesinato en primer grado, que es provocar la muerte de otra persona de forma intencional y premeditada.

En el estado de Massachusetts, esta condena conlleva una pena obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Como le explica a la BBC Heather Cucolo, profesora de la Facultad de Derecho de Nueva York y experta en derecho de la salud mental, Clancy tendría que ser vista como “un monstruo a los ojos del jurado” si opta por este resultado.

Para condenar a Clancy por este delito, el jurado tendría que determinar que hubo atrocidad, crueldad extrema, premeditación o ambas cosas, lo que significaría que la fiscalía habría demostrado que no existían factores atenuantes.

En este caso, la enfermedad o deficiencia mental, tal como la describe la ley, podría ser un factor atenuante.

La fiscal Jennifer Sprague afirmó durante los alegatos finales que no cabía duda de que Clancy padecía una enfermedad mental, pero que esta no era tan grave como para que no pudiera distinguir entre el bien y el mal.

Los peritos de la fiscalía pusieron en duda que Clancy realmente oyera la voz que, según ella, le ordenó matar a sus hijos.

Asesinato en segundo grado

El caso ha conmovido a todo EE.UU. por los escabrosos detalles que se conocen. (Foto: Getty Images)

Esta es una categoría que abarca cualquier asesinato que no sea de primer grado, según la ley de Massachusetts.

Se aplica a los homicidios ilegítimos cometidos con malicia o extrema imprudencia, pero sin planificación previa.

“Para llegar a este veredicto, es posible que los miembros del jurado no estén convencidos de que las acciones que condujeron al asesinato alcanzaran el nivel de premeditación o planificación previa, sino que, en cambio, Clancy viera conscientemente una oportunidad para cometer los asesinatos en ese momento”, dijo Cucolo.

En el caso de asesinato en segundo grado, Clancy también se enfrentaría a cadena perpetua, pero con la posibilidad de libertad condicional.

Homicidio involuntario

Cientos de mujeres le han expresado su apoyo a Clancy durante el juicio. (Foto: Getty Images)

El jurado recibió una opción más cuando el juez les permitió la opción de declarar a Clancy culpable de homicidio involuntario, un punto que anteriormente había sido motivo de controversia entre la defensa y la fiscalía.

El homicidio involuntario, que se define como un asesinato no intencionado cometido en una conducta temeraria e imprudente, conlleva una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo.

Según los expertos, la intención es un factor importante que distingue un veredicto como el de homicidio involuntario de los dos veredictos de asesinato.

“Esta opción le permite al jurado aceptar que los asesinatos no fueron planeados ni calculados, sino que Clancy tomó una decisión en una fracción de segundo”, expone Cucolo.

La fiscalía no está obligada a demostrar que ella tenía la intención de causar la muerte de los niños para que haya una condena por homicidio involuntario, añade.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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