Hora pico arranca con graves retrasos en cuatro de las líneas más usadas de NY

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) indicó que los servicios de las líneas A, B, C y D se verán limitados la mañana de este lunes.

Los funcionarios señalaron que los equipos se encuentran trabajando para restablecer el servicio regular de las líneas de metro luego de detectarse una avería por las labores del fin de semana en la estación de metro de la calle 81 y Central Park West, cerca del Museo de Historia Natural.

Los videos publicados por los pasajeros en redes sociales el fin de semana muestran grandes rocas y escombros esparcidos a lo largo de las vías.

La MTA informó que se descubrieron grietas debajo de la base de las vías en medio de los trabajos programados para demoler y reemplazar las mismas, informó Gothamist.

Para los usuarios del sistema de transporte público en la mañana de este lunes, no habrá servicio local en el centro entre la calle 125 y la calle 59-Columbus Circle. Esto se traduce en que los trenes B y C con dirección al centro circularán sin paradas y no se detendrán en ninguna parada local en esa dirección.

En tanto los trenes que van hacia el norte (líneas A, B, C y D), estos circularán con retrasos. Los trenes B y C que van hacia el norte harán paradas locales en todo Manhattan.

Las autoridades de la MTA hicieron un llamado este lunes a los pasajeros que viajaban por ese corredor a considerar la posibilidad de usar las líneas 1, 2 y 3 del metro.

La MTA realizó trabajos de mantenimiento temporales en las partes agrietadas de la vía desde el domingo por la noche hasta el lunes por la mañana, pero programará las reparaciones permanentes para “una fecha posterior”.

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