Rentar o comprar casa en septiembre de 2026, ¿qué es mejor para ti?

Comprar una vivienda continúa siendo el objetivo de millones de estadounidenses, pero en septiembre de 2026 rentar resulta generalmente más barato. La decisión, sin embargo, no depende únicamente de comparar la renta con la mensualidad de una hipoteca.

Rentar cuesta menos al mes en gran parte de Estados Unidos

De acuerdo con un análisis de Realtor.com citado por CNBC Select, en 2026 rentar suele ser más económico que comprar.

En julio, la renta solicitada mediana en las 50 áreas metropolitanas más grandes del país fue de $1,695 mensuales.

La diferencia frente a una hipoteca puede ser considerable.

Para una vivienda con un precio de $428,950, dando un enganche del 10% y obteniendo una hipoteca fija a 30 años con una tasa de 6.66% –el promedio registrado al 27 de agosto–, el pago mensual únicamente de capital e intereses sería de aproximadamente $2,480.

Eso representa $785 más al mes que la renta mediana, sin considerar otros gastos asociados con ser propietario.

La situación cambia dependiendo de la ciudad.

Un análisis de Construction Coverage, elaborado con información de Zillow, la Oficina del Censo y Freddie Mac, encontró que comprar resulta más costoso que rentar en 95 de las 838 ciudades estudiadas.

Comprar implica gastos que van más allá de la hipoteca

Aunque una vivienda puede ayudar a incrementar el patrimonio de su propietario conforme aumenta su valor y se reduce la deuda hipotecaria, comprar requiere asumir otros costos.

Además del pago inicial, los propietarios deben considerar impuestos sobre la propiedad, seguro de vivienda y gastos de mantenimiento.

Quienes entreguen menos del 20% de enganche también podrían tener que pagar un seguro hipotecario privado.

Una reparación inesperada puede elevar considerablemente los gastos de determinado mes. A cambio, cada pago de la hipoteca puede aumentar la participación del propietario en el inmueble y no existe la preocupación de renovar un contrato de arrendamiento o enfrentar un desalojo mientras los pagos hipotecarios se mantengan al corriente.

Rentar ofrece menores costos y mayor previsibilidad

Para un inquilino, una ventaja importante es que normalmente el propietario se responsabiliza de reparaciones como una lavadora averiada o una filtración en el techo.

Además, el gasto mensual suele ser más predecible y, actualmente, menor que el de comprar en buena parte del país.

La desventaja es que esos pagos no generan participación en una propiedad que posteriormente pueda convertirse en patrimonio.

La preferencia de los estadounidenses está prácticamente dividida.

Una encuesta publicada en junio por Bank of America Institute encontró que 53% prefiere comprar una vivienda, mientras que el 47% restante optaría por rentar o vivir con un ser querido.

Entonces, ¿qué opción es mejor en septiembre de 2026?

Los datos favorecen a la renta si la prioridad es reducir el gasto mensual inmediato. Sin embargo, CNBC Select señala que no existe una respuesta correcta para todos.

Una persona que planea permanecer durante años en la misma zona y cuenta con recursos para el enganche, mantenimiento y demás costos puede valorar la posibilidad de acumular patrimonio mediante una vivienda.

Quien priorice flexibilidad, menores gastos iniciales y costos mensuales más predecibles puede encontrar mayores ventajas al rentar.

Para quienes decidan comprar, CNBC Select recomienda solicitar cotizaciones a varios prestamistas hipotecarios antes de elegir un crédito, ya que las tasas y condiciones pueden variar y afectar considerablemente el costo final de la vivienda.

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