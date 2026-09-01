Impuestos a la propiedad subieron hasta 53% desde 2019 en estos estados

Los propietarios de viviendas en Estados Unidos pagaron en promedio 27.4% más en impuestos a la propiedad entre 2019 y 2024. En Florida, la factura mediana alcanzó $3,101 en 2024, un aumento de 47.5% en cinco años; en Colorado y Georgia el golpe fue incluso mayor, con alzas de 52.9% y 51.5%, respectivamente, según un análisis de CoreLogic, hoy Cotality.

El aumento no ha sido igual en todo el país. El alza del valor de las casas puede elevar los avalúos y, con ellos, el impuesto predial que deben pagar los propietarios cada año, aunque la tasa efectiva no siempre aumente al mismo ritmo. Yahoo Finance, con base en datos de la Oficina del Censo, también identificó a Florida, Alabama, Colorado y Georgia entre los estados con los mayores incrementos en el impuesto promedio pagado desde 2019.

Para las familias hispanas que compraron vivienda durante o después de la pandemia, la consecuencia puede sentirse en una factura anual más alta, en pagos mensuales de escrow (depósito de garantía) más caros o, si rentan, en aumentos que el dueño del inmueble podría trasladar con el tiempo.

Por qué aumentó la factura predial

CoreLogic reportó que el pago mediano de impuestos a la propiedad aumentó 5.5% solo entre 2023 y 2024, después de acumular un salto de 27.4% desde 2019. En ese periodo, el precio de las viviendas también registró un fuerte crecimiento, lo que contribuyó a elevar los costos asociados con ser propietario.

Cuando un condado actualiza el valor tasado de una casa, el propietario puede terminar pagando más aunque la tasa impositiva no cambie. Es la diferencia entre la tasa y la factura final: el porcentaje puede mantenerse o incluso bajar, pero se aplica sobre un valor mayor.

Florida resume bien ese efecto. Los precios de vivienda en el estado aumentaron 73% desde 2019, mientras que el pago mediano de impuesto predial subió 47.5%, de acuerdo con el análisis de CoreLogic. Para una familia que ya enfrenta seguros, hipoteca, mantenimiento y cuotas de asociación, ese incremento puede erosionar rápidamente el margen mensual.

Colorado y Georgia superan a Florida

La cifra de 47.5% en Florida es una de las más altas del país, pero no es la mayor. Colorado encabezó el incremento estatal desde 2019 con 52.9%, seguido de Georgia con 51.5%, Florida con 47.5%, Indiana con 44.8% y Alabama con 44.4%.

En términos prácticos, una vivienda que tenía un impuesto anual de $2,000 en 2019 habría enfrentado un pago cercano a $3,058 en Colorado si siguiera la variación promedio estatal de 52.9%. Es una referencia ilustrativa: la factura real depende del municipio, el valor de la propiedad, las exenciones y los gravámenes locales.

Florida tuvo además un aumento anual de 9.5% entre 2023 y 2024. Georgia registró 10.3% y Colorado 10.6%, los tres mayores incrementos anuales identificados en el análisis de CoreLogic.

Los condados que sintieron más presión

El incremento tampoco se distribuye de manera uniforme dentro de cada estado. Las diferencias entre condados pueden ser considerables porque las facturas dependen del valor tasado de las viviendas, las tasas locales y los distintos gravámenes aplicados por gobiernos, escuelas y otros distritos.

En los grandes mercados metropolitanos, las zonas que registraron una rápida apreciación inmobiliaria durante y después de la pandemia también han enfrentado una mayor presión sobre los costos de propiedad. La apreciación patrimonial puede aumentar el valor de una vivienda, pero también puede traducirse en una factura anual más alta.

La apreciación patrimonial tiene un costo anual.

Nueva Jersey y Nueva York pagan más en monto total

Mientras Colorado, Georgia y Florida lideran el ritmo de crecimiento de las facturas analizadas por Cotality desde 2019, otros estados siguen encabezando la lista cuando se trata del monto total pagado.

Los datos de la Oficina del Censo citados por Yahoo Finance muestran que Nueva Jersey tuvo el impuesto promedio más alto entre los estados en 2024, con $9,358, seguido de New Hampshire con $6,707, Connecticut con $6,573 y Nueva York con $6,542. El promedio nacional fue de $3,211.

Esto demuestra que un estado puede no registrar el mayor aumento porcentual y, aun así, seguir imponiendo una de las cargas tributarias más altas del país.

En la Ciudad de Nueva York, por ejemplo, los impuestos no se calculan directamente sobre el precio de venta. Se aplican sobre el valor tasado (assessed value): el monto que la autoridad fiscal asigna a la propiedad para fines tributarios.

Dos viviendas con precios de mercado similares pueden pagar montos muy distintos si pertenecen a categorías fiscales diferentes o si su valor tasado no es el mismo.

Qué puede hacer un propietario

Antes de asumir una factura más alta como definitiva, conviene seguir estos pasos:

Revisar la notificación anual de avalúo y confirmar que los datos de la propiedad (superficie, habitaciones, mejoras y condición) sean correctos

Comparar el valor tasado con ventas recientes de viviendas comparables en el mismo vecindario

Consultar si cumple los requisitos para una exención de vivienda principal, de adultos mayores, veteranos, personas con discapacidad u otros programas locales

Verificar el plazo de apelación del condado o municipio. Una protesta fuera de plazo puede ser rechazada, incluso si el avalúo contiene errores

Conservar recibos, fotografías, avalúos independientes y comparables de venta para respaldar una apelación.

Los propietarios pueden solicitar una revisión del avalúo, presentar una apelación cuando detecten errores y buscar las exenciones disponibles en su jurisdicción. Los requisitos y procedimientos varían según el estado y el condado.

El derecho y el procedimiento varían según el estado, el condado y la ciudad. La reducción no está garantizada, pero ignorar un error en el avalúo puede consolidar una factura mayor durante varios ciclos fiscales.

Una presión que continuó en 2025

La tendencia no se frenó. ATTOM informó que los impuestos a la propiedad sobre más de 89.6 millones de viviendas unifamiliares sumaron $396,800 millones en 2025, un aumento de 3.7% frente a 2024. La factura promedio fue de $4,427, 3% más que el año anterior.

La comparación con los datos de Cotality debe hacerse con cautela porque ambas mediciones utilizan metodologías y universos de propiedades distintos. Sin embargo, los dos análisis apuntan en la misma dirección: el costo de los impuestos a la propiedad siguió aumentando.

Para propietarios con pagos hipotecarios que incluyen impuestos en una cuenta escrow, una nueva factura fiscal puede elevar la mensualidad aunque no cambie la tasa de interés de su préstamo.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre aumentos en el impuesto a la propiedad en E.UU.

¿Cuánto subieron los impuestos a la propiedad desde 2019?

A nivel nacional, los pagos medianos aumentaron 27.4% entre 2019 y 2024, según el análisis de CoreLogic/Cotality. El porcentaje cambia considerablemente entre estados y condados.

¿Qué estados registraron los mayores aumentos?

Colorado subió 52.9%, Georgia 51.5%, Florida 47.5%, Indiana 44.8% y Alabama 44.4% desde 2019, de acuerdo con la metodología utilizada por CoreLogic/Cotality.

¿Por qué aumenta mi impuesto si no vendí mi casa?

Porque el gobierno local puede actualizar el valor tasado de la vivienda. Un avalúo mayor puede incrementar la factura aunque no haya ocurrido una venta.

¿Cuál estado paga más impuesto predial en dólares?

Según los datos de la Oficina del Censo citados por Yahoo Finance, Nueva Jersey registró el impuesto promedio más alto entre los estados en 2024, con $9,358.

¿Puedo apelar el avalúo de mi propiedad?

Sí. Es posible presentar una apelación ante la autoridad local si el valor tasado parece incorrecto, pero deben respetarse los requisitos y fechas límite de cada jurisdicción.

Conclusión

El encarecimiento de los impuestos a la propiedad ya dejó de ser un problema exclusivo de los estados tradicionalmente caros del Noreste. Ahora también presiona a propietarios en mercados del Sur y del Oeste donde el auge inmobiliario elevó los valores de las viviendas con rapidez.

Para una familia que evalúa comprar o conservar una vivienda, el precio de venta no basta para calcular el costo real. Revisar el historial de impuestos, las reglas de revaluación y las exenciones disponibles puede evitar que una compra aparentemente asequible se convierta en una carga anual difícil de sostener.



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