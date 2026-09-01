Secretario de Energía de Trump viaja a Venezuela ante expansión de Chevron

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, viajará este martes a Venezuela en una visita que podría desembocar en una nueva expansión de las operaciones de la petrolera estadounidense Chevron en el país, según adelantó un funcionario de la Administración de Donald Trump.

El funcionario explicó a periodistas que Chevron tiene previsto anunciar este miércoles un acuerdo para ampliar sus actividades y aumentar su capacidad de producción de crudo en Venezuela.

La operación estaría vinculada a dos grandes yacimientos ubicados en el estado venezolano de Carabobo, en la Faja del Orinoco, por los que la compañía con sede en Texas habría estado negociando derechos de explotación.

Los campos contienen, según las estimaciones citadas, miles de millones de barriles de crudo pesado y representarían una ampliación significativa de la presencia de Chevron en el sector energético venezolano.

Trump impulsa el regreso

La posible expansión de Chevron se conoce después de que la Casa Blanca anunciara un acuerdo con North American Blue Energy Partners (NABEP) para explotar una parte de las reservas probadas de petróleo de Venezuela.

La compañía, con sede en Barbados, fue identificada por la Administración como la segunda operadora del mercado petrolero venezolano. El Gobierno estadounidense sostiene que el acuerdo permitirá aprovechar reservas equivalentes a unos 65,000 millones de barriles.

El presidente Trump ha defendido que parte de ese crudo será enviada a Estados Unidos para su procesamiento y que el aumento de la oferta contribuirá a reducir los precios de la gasolina.

La estrategia forma parte de los planes de Washington para elevar nuevamente la producción petrolera venezolana y ampliar la participación de compañías estadounidenses o vinculadas a Estados Unidos en ese mercado tras la captura y salida del poder de Nicolás Maduro en enero.

La llegada de Wright a Venezuela se produce, por tanto, mientras la Administración acelera la reorganización del sector petrolero del país y busca aumentar el flujo de crudo hacia Estados Unidos.

El precio de la gasolina

El aumento del costo de los combustibles se ha convertido en un asunto político relevante para la Casa Blanca ante las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre.

La situación energética se ha complicado además desde el inicio de la guerra con Irán en febrero. Según la información proporcionada, el Gobierno estadounidense ha tenido que utilizar cerca de la mitad de sus reservas estratégicas de petróleo desde el comienzo del conflicto.

En ese contexto, Washington busca incrementar las fuentes de suministro y utilizar la producción venezolana como parte de su estrategia para contener los precios de los combustibles en Estados Unidos.

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