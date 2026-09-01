Yankees cae ante Angels y entra entre los peores equipos defensivos de MLB

Los Yankees de Nueva York cayeron por paliza este lunes 10-1 ante los Angels en el primer juego de la serie en el Angels Stadium, en un juego que cometieron hasta 3 errores defensivos.

El equipo de Nueva York es el tercer equipo de la Liga Americana con más errores defensivos con 81 en lo que va de temporada, uno menos que los Baltimore Orioles y Tampa Bay Rays.

En la derrota de este lunes, José Caballero cometió dos errores en el campocorto, posición que ocupa tras la lesión de George Lombard Jr., quien llegó a tener seis juegos consecutivos con un error.

Los Yankees siguen a 4.5 juegos de distancia de los Rays de Tampa Bay por el liderato del Este de la Liga Americana. Cuentan con ventaja de 3.0 juegos sobre los Red Sox en la pelea por el primer lugar del comodín.

The Yankees lead the AL with 39 errors committed from the SS position.



Losing 7-1 to the Angelspic.twitter.com/M3PtrUwwYC — Underdog MLB (@UnderdogMLB) September 1, 2026

Yankees entre los peores jardineros defensivos de toda MLB

De acuerdo a Fielding Bible, los Yankees tienen la tercera peor cantidad de carreras salvadas a la defensiva entre sus jardineros de todo el béisbol.

Los Bombarderos del Bronx tienen un valor de -7, solo superado por los Houston Astros y Kansas City Royals.

Hasta seis jugadores de los Yankees tiene un valor defensivo de fildeo, de acuerdo a Baseball Savant.

Este martes jugarán el segundo duelo de la serie ante los Angels en una gira de visitante que será de seis encuentros. Luego de jugar contra los Angels viajarán a San Diego para medirse a los Padres en tres encuentros consecutivos.

Pitcheo de Yankees vapuleado en Los Ángeles

Todos los pitchers de los Yankees que lanzaron este lunes sufrieron al menos una carrera permitida. Elmer Rodríguez permitió 4 carreras, Michael Fulmer y Luis Gil recibieron una, mientras que a David Bednar le hicieron 3 carreras en solo un inning.

La única anotación que pudo lograr la ofensiva de los del Bronx fue con un jonrón solitario de Spencer Jones, el octavo del año.

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