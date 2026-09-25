Curazao mete remontada histórica y le voltea un 3-0 a Costa Rica

La selección de Curazao logró una remontada histórica y como visitante 3-4 ante una bochornosa Costa Rica de Fernando Batista en el debut de la Nations League de la Concacaf.

Costa Rica se mostró muy superior en el primer tiempo e incluso se fue al descanso con una sólida ventaja de 3-0.

Un gol de Orlando Sinclar al minuto 3 y dos goles de Carlos Mora minuto 23 y 45 parecía que era una victoria sin mayor repercusión para los ticos, pero todo cambió en el segundo tiempo.

Curazao le dio vuelta al marcador con anotaciones de tres futbolistas que estaban en el banquillo: Kenji Gorre en los minutos 62 y 78, Tahith Chong en el 66, y Jordi Paulina en el 83.

Curazao le dejó una de las peores derrotas históricas a Costa Rica

En el segundo tiempo Curazao reaccionó rápidamente. Advocaat envió al campo al minuto 57 a Chong, Paulina y Gorre, y entre ellos tres se encargaron de desestabilizar a la zaga costarricense y de fabricar los 4 goles de la remontada en el estadio Ricardo Saprissa, en San José.

Primero fue Chong quien marcó al 62 tras una buena combinación en el área con Paulina, y luego fue Chong al 66 quien anotó un golazo desde fuera del área.

Se desdibujó Costa Rica desde el inicio del segundo tiempo ante una Curazao que retomó el fútbol vistoso y alegre que lo llevó a clasificar al Mundial de 2026, el primero en su historia.

El descontrol de Costa Rica era total, lo cambios de Batista no cuajaron. Con el 3-3 Curazao se lanzó con todo al ataque en busca de la victoria ante una Costa Rica sin ideas ni control y le dio vuelta al marcador con una linda jugada de conjunto que culminó Paulina al recibir un centro en el área chica al 83.

Con este resultado, Curazao, Haití y República Dominicana lideran el grupo A con 3 puntos cada uno, mientras que Costa Rica, Nicaragua y Trinidad y Tobago aún no suman.

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