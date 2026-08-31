Gabriel Jesus llegó a Barcelona para pasar el reconocimiento médico y firmar hasta 2028

El delantero internacional brasileño Gabriel Jesus aterrizó este lunes a primera hora de la tarde en el Aeropuerto Barcelona-El Prat Josep Tarradellas para formalizar su incorporación al FC Barcelona. El atacante de 29 años superará el reconocimiento médico pertinente antes de estampar su firma en un contrato que lo vinculará con la entidad azulgrana hasta junio de 2028.

A su llegada a la terminal corporativa de la capital catalana, el futbolista paulista se mostró entusiasta ante los medios de comunicación y realizó su característico gesto del teléfono con el que acostumbra a celebrar sus anotaciones. “Estoy muy feliz y muy contento”, declaró el exjugador del Arsenal a EFE antes de subir al vehículo que lo trasladó al centro médico de la institución. Asimismo, al ser cuestionado sobre sus antecedentes de molestias físicas y lesiones de rodilla, el delantero fue contundente al asegurar que se encuentra en un estado “perfecto” para asumir este nuevo reto profesional.

El acuerdo entre el Barcelona y el Arsenal se ha cerrado por una cifra fija cercana a los 10 millones de euros más variables ($11,62 millones de dólares), aprovechando que al atacante le restaba solo un año de contrato en Londres. La dirección deportiva azulgrana, liderada por Anderson Luis de Souza ‘Deco’, y el técnico alemán Hansi Flick aguardaron a la recta final del mercado estival para acometer la contratación de un delantero centro de garantías, una posición prioritaria tras la partida de Robert Lewandowski y Ferran Torres.

Durante semanas, el gran objetivo de la plana mayor del club para reforzar la vanguardia fue el internacional argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid. Sin embargo, la tajante negativa del conjunto rojiblanco a negociar la salida del jugador obligó al Barcelona a virar la estrategia hacia Gabriel Jesus.

En el balompié del viejo continente registra 127 goles oficiales, repartidos entre los 95 tantos anotados en 236 partidos con el Manchester City y los 32 festejos en 123 encuentros disputados con el Arsenal. Con su llegada, Flick suma una pieza versátil y contrastada para el frente de ataque blaugrana.

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