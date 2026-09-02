Alcaraz despeja dudas

QUEENS, NY – “¿Para qué ha venido Carlos a este US Open?”, me preguntaba esta tarde un periodista especializado en la historia del tenis.

“Es imposible ganar un Grand Slam en este circuito sin haber jugado durante tanto tiempo”, sentenció el experto aludiendo a la lesión en el tendón de la muñeca que lo ha tenido parado más de cuatro meses. “A no ser que nos esté engañando o sea un súper hombre”.

Unas horas después, Carlos Alcaraz superó al portugués Jaime Faria por 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2.

No sabemos si nos ha estado engañando con la supuesta baja intensidad de sus golpes en los entrenamientos de las últimas semanas. O si realmente será un ser humano superior. Pero el prodigio español de 23 años ha venido a Nueva York para ganar su tercer US Open. Ya está en tercera ronda, en la que se verá las caras con el chino Yibing Wu, al que ha derrotado en la única vez que se enfrentaron, en el Masters 1000 de Shanghái en 2024.

Al final me di cuenta de que jugar cuatro sets ha sido una buena prueba para mí" Carlos Alcaraz

De las dudas a las certezas

El partido, que arrancó a las 8:35 pm locales, se alargó más de lo que le hubiera gustado al sembrado número 2 del torneo. Pero es que tras ganar con facilidad sus tres primeros juegos al servicio de la noche, Alcaraz se dejó un break en un interminable séptimo juego. Fue suficiente para que un sólido Faria, cuyos saques superaban las 140 millas por hora, se llevara el primer parcial.

El español no parecía tener buenas sensaciones, aunque al final del partido, aún sobre la pista, aseguró que se sentía “muy bien”. Su resto no hacía daño, ni siquiera a los segundos saques del portugués. Los errores no forzados se acumulaban mientras los golpes ganadores aparecían con cuentagotas. El murciano acompañaba con la derecha más que golpearla con la potencia habitual.

Todo cambió en el segundo set, en el que Alcaraz tomó ventaja a las primeras de cambio, cuando rompió el saque de Faria con una derecha profunda. El campeón defensor celebró con rabia, gritando, cerrando el puño y mirando al banco de su equipo.

Hello, Carlos!



He gets an early break in the second set and is back in business. pic.twitter.com/oXNJqVDqo6 — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2026

“Después del primer set me di cuenta de lo que tenía que hacer”, explicó Alcaraz en rueda de prensa más tarde. “Tenía que jugar con pasión”.

A partir de entonces, aunque con menos brillo que en otras ocasiones, el de El Palmar dominó con claridad, cediendo sólo cinco juegos en los tres siguientes sets.

Fue su victoria número 16 consecutiva en partidos a cinco sets, ya que aunque no participó en Roland Garros ni en Wimbledon, es el vigente campeón en Australia -donde en enero se convirtió en el jugador más joven de la historia en completar el Grand Slam- y en Estados Unidos.

Carlos Alcaraz has the lob working tonight! pic.twitter.com/3xMsueXRMT — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2026

Alcaraz, que ya había derrotado al ruso Roman Safiullin por 6-4, 6-4 y 6-4 en primera ronda el pasado lunes, se planta en tercera ronda, instancia a la que ha llegado en cinco de sus seis participaciones en el US Open, en el que debutó en 2021 y del que salió con el trofeo en 2022 y 2025.

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