Ejecutiva de Bank of America muere apuñalada en ataque aleatorio en Times Square

Una ejecutiva de Bank of America, de 32 años, murió tras ser apuñalada el lunes por la tarde durante un ataque aparentemente aleatorio en pleno Times Square, en Nueva York, donde otra persona también resultó herida.

La víctima fue identificada como Erin Piacenti, residente de Chester, Nueva Jersey. De acuerdo con información de NBC News, recibió una puñalada en el abdomen y fue trasladada a un hospital, donde murió poco después.

Bank of America confirmó que Piacenti se desempeñaba como vicepresidenta en el área de Business Selection and Conflicts dentro de su división de Banca Corporativa y de Inversión Global. La institución expresó su conmoción por la pérdida y destacó que era una integrante valorada del equipo.

Piacenti se graduó en 2021 de la Facultad de Derecho de Fordham junto a su esposo, Frank, confirmó la universidad a NBC News. También expresó sus condolencias a su esposo, familiares y allegados.

Su prima, Katie Guiltinan, pidió que la atención se concentrara en Piacenti y no en la mujer señalada como responsable del ataque. “Ella era maravillosa”, declaró a NBC News.

La policía identificó a la atacante como Pamela Cisneros, de 49 años y residente de Queens, quien murió tras recibir disparos de agentes de la policía de Nueva York.

El ataque comenzó cuando Cisneros sacó dos cuchillos de una bolsa roja de Target y se acercó a un hombre de 68 años que acababa de salir del metro junto a su esposa. La mujer lo apuñaló en el costado y posteriormente avanzó aproximadamente una cuadra por la Séptima Avenida hasta atacar a Piacenti.

Los dos apuñalamientos ocurrieron con unos 20 segundos de diferencia.

La otra víctima fue trasladada al Hospital Bellevue. Las autoridades indicaron que se encontraba estable

La agencia Associated Press reportó que los ataques no parecían estar relacionados con terrorismo organizado y que, hasta el momento, no se había establecido ningún vínculo entre la agresora y las víctimas.

Tras los dos apuñalamientos, Cisneros continuó caminando por la Séptima Avenida hasta encontrarse con agentes entre las calles 42 y 43. Para entonces todavía llevaba los dos cuchillos.

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, explicó que los agentes intentaron durante varios minutos convencerla de que dejara las armas. Cisneros se negó y, de acuerdo con la policía, manifestó que no soltaría los cuchillos y que “preferiría matar” a los agentes.

Los policías utilizaron pistolas eléctricas, pero estas aparentemente no tuvieron efecto. Cisneros avanzó posteriormente hacia los agentes con los cuchillos en las manos, por lo que dos oficiales abrieron fuego contra ella. Fue trasladada a un hospital, donde murió.

AP señaló que la mujer tenía antecedentes documentados de interacciones con la policía relacionadas con problemas de salud mental en 2018 y 2019, aunque no contaba con antecedentes penales en la ciudad de Nueva York.

Los dos cuchillos presuntamente utilizados en el ataque fueron recuperados en el lugar.

El hecho ocurrió en una de las zonas más concurridas de Nueva York, cerca de una comisaría y del edificio donde se realiza la tradicional ceremonia de descenso de la bola de Times Square durante la celebración de Año Nuevo. El área también había sido escenario de otro apuñalamiento mortal en mayo.

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