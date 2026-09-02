Cómo limpiar tu microondas y evitar bacterias

¿Desde cuándo no lavas el microondas o ya olvidaste cuándo fue la última vez? Este aparato es un gran aliado en la cocina; sin embargo, puede ser foco de bacterias si no se limpia de la manera adecuada. Una ingeniera en alimentos explica el paso a paso y otros trucos de seguridad alimentaria.

En Estados Unidos hay brotes activos de salmonela, Listeria y E. coli y, aunque no están relacionados directamente con el uso del microondas, sí están vinculados al consumo de alimentos contaminados, por lo que vale la pena recordar las normas mínimas de higiene en la cocina para un manejo seguro de los alimentos.

La ingeniera en alimentos Marian Zapien explica que al usar frecuentemente el microondas pueden quedarse restos de comida y grasa, lo que puede generar comunidades bacterianas en su interior, según estudios recientes.

¿Por qué este dato es importante? “Esto no significa que tu equipo sea automáticamente peligroso, pero sí demuestra que los residuos pueden convertirse en reservorios de microorganismos”.

Estos alimentos, al descomponerse dentro del microondas, pueden generar olores desagradables y hacer que compuestos volátiles permanezcan dentro de él, afectando potencialmente el olor y el sabor de los alimentos que calientes después, explica Zapien.

El truco del vapor para la suciedad difícil

Limpiar regularmente el microondas evita la proliferación de bacterias. Crédito: Shutterstock

Lo cierto es que limpiar el microondas no representa mayor dificultad, se hace en pocos minutos y se puede integrar a la rutina de higiene del hogar una vez a la semana.

Para despegar los restos de comida adheridos, se coloca un recipiente apto para microondas con agua y se calienta hasta generar vapor. Se deja reposar unos minutos con la puerta cerrada; el vapor ayuda a ablandar los residuos para que los puedas retirar más fácilmente.

Pasos para una limpieza profunda

Si quieres hacer una limpieza más profunda:

Desconecta el aparato, retira el plato giratorio y el aro de soporte, y lávalos con agua caliente y detergente. Limpia con un poco de jabón todas las paredes, el techo, el piso, la puerta y el marco utilizando un paño limpio. Retira el jabón con un paño húmedo. Aplica una solución desinfectante, déjala actuar durante 3 minutos y remueve por completo.

Para garantizar que el microondas se mantenga higienizado, si se derrama o salpica comida, límpiala de inmediato.

La ingeniera en alimentos también comparte consejos útiles para mantener una cocina libre de intoxicaciones alimentarias.

No cambiar los alimentos de su envase original

Pasar un alimento empaquetado a otro recipiente por cuestiones estéticas no es lo más indicado, porque muchas veces el envase está diseñado para protegerlos de factores como el oxígeno, la humedad, la luz o la pérdida de aroma.

Un ejemplo claro son ciertos envases del café que tienen características especiales para preservar su calidad. Al pasarlos a un frasco cualquiera, “puedes alterar las condiciones de conservación para las que fue creado, sacrificando su vida útil”.

Evita guardar la mantequilla abierta en el refrigerador

El refrigerador está lleno de moléculas volátiles provenientes de otros alimentos y muchos de estos compuestos tienen una alta afinidad por la grasa, por lo que la mantequilla puede absorber esos olores sin que esto signifique necesariamente que esté echada a perder.

Este alimento absorbe aromas o sabores desagradables fácilmente, por esta razón la regla de oro es guardarla siempre bien tapada.

Lavar tu termo todos los días

Lo recomendable es que laves tu botella de agua todos los días. Crédito: Shutterstock

Las botellas o termos reutilizables se deben enjuagar todos los días, aunque sea con agua, ya que al beber se transfieren microorganismos de la boca al interior. Esto crea “un ambiente húmedo constante. Con el tiempo, esto favorece la acumulación de gérmenes que forman biopelículas difíciles de limpiar”.

El lavado frecuente es clave, sobre todo en la tapa, la boquilla y las bandas de hule de las tapas; luego, se debe dejar secar completamente antes de volver a usarlo.

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