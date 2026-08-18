Cómo reutilizar bolsas de plástico en la cocina de forma segura (sin riesgos de bacterias)

Si eres de las personas que usan bolsas reutilizables para guardar alimentos una y otra vez, es importante que conozcas cómo se deben higienizar de manera correcta con los consejos de una ingeniera en alimentos.

La creadora de contenido en seguridad alimentaria, Monset Meléndez, explica cómo lavar y desinfectar las bolsas reutilizables no solo para poder usarlas de nuevo, sino también para evitar la contaminación cruzada.

El ABC del congelado seguro: lo que debes hacer antes de guardar

Los primeros consejos de la ingeniera en alimentos son los básicos de congelación:

Congelar por porciones.

Retirar todo el aire.

Colocar el día en el que se congeló y la fecha en la que deberías descongelarlo.

Paso a paso para lavar y desinfectar tus bolsas de alimentos

No subestimes el poder del jabón. El lavado concienzudo al derecho y al revés es la primera barrera de defensa para las bolsas que guardaron frutas o verduras. Crédito: Shutterstock

En caso de que vayas a reutilizar una bolsa en la que anteriormente guardaste frutas, verduras o cereales como arroz, para volverla a usar solo debes lavar con agua y mucho jabón, al derecho y al revés.

Este sencillo paso permitirá que cualquier resto de alimento sea eliminado; luego, solo hay que dejar secar muy bien.

El peligro invisible: evita la contaminación cruzada por Salmonella

Mientras que si las usaste para carne cruda, los cuidados son mayores:

En estos casos no se recomienda reutilizarlas porque se puede ocasionar contaminación cruzada. “Es decir, si no las lavas bien y luego metes espinacas o arroz, y quedó alguna bacteria como Salmonella (que solo se elimina con calor), muy seguramente te vas a enfermar”, explica.

Si la idea es reutilizarlas, debe ser únicamente para carnes, y de esta manera evitar cualquier riesgo.

Las bolsas se deben lavar muy bien con agua y jabón y después dejarlas sumergidas en una solución de agua y cloro (10 gotas por cada litro).

Es importante sumergirlas bien para asegurarse de que toda la mezcla toque la bolsa, dejarlas por 10 minutos y después ponerlas a secar muy bien.

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