Hallan 131 envases de alcohol en el barco del conductor ebrio que causó la tragedia en la costa de Nueva Jersey

Se hallaron más de 130 latas y botellas de alcohol a bordo de una lancha motora que un conductor en estado de ebriedad estrelló en una bahía de Nueva Jersey en julio, causando la muerte de un pasajero e hiriendo a otros tres, dieron a conocer nuevos documentos judiciales.

Kevin Wells, de 40 años, fue detenido y acusado el viernes de homicidio imprudente con embarcación y dos cargos de agresión con embarcación mientras estaba ebrio o se negó a someterse a una prueba de alcoholemia, después de que estampara su Boston Whaler de 32 pies contra una boya de señalización en la bahía de Barnegat el 25 de julio.

Wells había bebido alcohol “durante todo el día” y tenía los ojos llorosos y rojos cuando la policía se le acercó después del trágico accidente, en el que perdió la vida un pasajero de 26 años, Michael T. Bereheiko, de acuerdo con los documentos judiciales obtenidos por el medio NJ.com.

Los detectives de la policía estatal descubrieron más tarde la increíble cantidad de 131 envases de alcohol a bordo del barco —algunos abiertos y otros sin abrir en una nevera portátil y otras zonas— después de verificar la embarcación por orden judicial el 4 de agosto, de acuerdo, dijo un investigado en una declaración jurada.

Las autoridades encontraron en el bote incalculables latas sin abrir de bebidas de vodka mezcladas Sun Cruiser y Super Lyte, un paquete de 30 latas de cerveza sin abrir y dos botellas de otro vodka.

Wells admitió haber bebido alcohol en medio del paseo en barco; tenía un nivel de alcohol en sangre del 0,12%, se explica en una publicación local de Asbury Park Press.

El límite legal de alcohol en sangre para la conducción de vehículos a motor en el estado de Nueva Jersey es del 0,08%.

Previo al accidente mortal, el grupo llegó al B2 Bistro + Bar, un establecimiento frente al mar en Bayville, Berkeley Township, alrededor de las 8:20 de la noche, donde cenaron por dos horas aproximadamente.

De acuerdo con la declaración jurada, Wells tomó cuatro bebidas alcohólicas mientras estaba en el bistro, y las imágenes de las cámaras de seguridad del restaurante lo confirman, informó New York Post.

Todos salieron del restaurante a las 10:15 y se dirigieron hacia Silver Lagoon Drive en Toms River.

Con Wells al timón de la embarcación, chocó contra la boya de señalización cerca de los puentes de la Ruta 37 de Tunney-Mathis cerca de las 10:40 de la noche.

El acusado llevó rápidamente la embarcación a una residencia cercana en Toms River y las víctimas fueron llevadas a hospitales locales para recibir atención médica.

Bereheiko, un obrero de construcción, murió poco después.

Dos hombres de 27 años resultaron heridos de gravedad y una mujer de 24 años sufrió varios rasguños.

Asimismo, Wells fue detenido por un policía estatal luego de no superar algunas pruebas de sobriedad en el sitio. Los funcionarios recibieron los resultados del análisis de sangre del hombre el 25 de agosto y lo acusaron tres días después.

Wells compareció el martes en la mañana ante el Tribunal Superior del Condado de Ocean, donde un juez ordenó su libertad.

“Tras evaluar al Sr. Wells y tener en cuenta su servicio militar, el apoyo de su familia y sus vínculos con la comunidad, el Tribunal determinó que reúne los requisitos para ser puesto en libertad y que comparecerá ante el tribunal según lo requerido para responder a estos cargos”, dijo su abogada, Tara Breslow-Testa.

Citando a la Fiscalía del Condado de Ocean, las condiciones para la liberación del sujeto estipulaban que no debía operar ninguna embarcación, consumir alcohol ni contactar a las víctimas.

El accidente fue el tercer accidente náutico fatal que sucedió este verano en la costa de Nueva Jersey, en el que una colisión con una boya de señalización fue presuntamente provocada por navegantes que habían bebido alcohol.

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