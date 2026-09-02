Maduro tiene hasta este miércoles para pedir inmunidad en EE.UU.

La defensa de Nicolás Maduro tiene hasta este miércoles para pedir formalmente a un tribunal federal de Nueva York que reconozca la inmunidad del depuesto presidente venezolano y detenga el proceso penal que enfrenta en Estados Unidos.

El juez Alvin Hellerstein estableció el 2 de septiembre como fecha límite para que los abogados de Maduro presenten sus argumentos. El Gobierno estadounidense podrá responder hasta el 2 de octubre.

El tribunal celebrará el 17 de noviembre una vista para analizar las cuestiones planteadas por ambas partes. Por ahora, el juicio está previsto para junio de 2027.

La defensa sostiene que los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción sobre Maduro y también cuestiona la legalidad de la operación militar del 3 de enero, durante la cual fuerzas estadounidenses lo capturaron en Caracas y posteriormente lo trasladaron a Estados Unidos.

La inmunidad presidencial

El abogado Barry Pollack ya planteó la cuestión de la inmunidad durante la primera comparecencia de Maduro ante el tribunal, el pasado 5 de enero.

Pollack argumentó entonces que Maduro debía gozar de inmunidad por ejercer como jefe de un Estado soberano y puso en duda tanto su captura como el traslado a territorio estadounidense.

El caso tiene un precedente en Estados Unidos: el del exdictador panameño Manuel Noriega, quien fue capturado por tropas estadounidenses en 1989 y llevado a juicio por narcotráfico.

En 1990, un tribunal federal estadounidense rechazó el argumento de Noriega de que su condición de jefe de Estado le otorgaba inmunidad frente al proceso judicial.

La situación de Maduro presenta, sin embargo, un elemento particular. Cuando Estados Unidos lo capturó, todavía ejercía formalmente como presidente de Venezuela, aunque Washington había dejado de reconocerlo como mandatario legítimo desde 2019.

Maduro reaparece en fotografías

Mientras su defensa prepara la nueva presentación judicial, Maduro difundió el domingo fotografías tomadas en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), en Nueva York.

En las imágenes aparece con pantalón y sudadera grises y hace con una mano el signo de la victoria. Según su hijo, el diputado chavista Nicolás Maduro Guerra, las fotografías fueron tomadas el 25 de junio.

Esa fecha corresponde al día siguiente del doble terremoto que golpeó Venezuela y que, según los datos proporcionados, dejó al menos 6.509 muertos.

Maduro permanece detenido en Estados Unidos mientras enfrenta acusaciones de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo e importación de cocaína.

Su esposa, Cilia Flores, también afronta cargos relacionados con la importación de drogas y la posesión de armas.

Con información de EFE.

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