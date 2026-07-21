Fiscalía de EE.UU. plantea iniciar en junio de 2027 el juicio contra Nicolás Maduro

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York propuso que el juicio contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comience en junio de 2027, de acuerdo con un documento presentado ante un tribunal federal de Nueva York y revisado por la agencia EFE.

La propuesta será analizada este miércoles durante una nueva audiencia en la que las partes discutirán el calendario del proceso. La defensa prevé presentar sus primeros argumentos en septiembre, mientras el Gobierno estadounidense espera entregar la mayor parte de las pruebas clasificadas en noviembre.

El juicio todavía depende de varias etapas previas. Entre ellas están la presentación de recursos por parte de los abogados de los acusados y la revisión del material clasificado relacionado con las acusaciones.

Según el documento judicial, la Fiscalía considera que el intercambio de pruebas podría completarse antes del comienzo del juicio. La defensa, sin embargo, tendría hasta principios de 2027 para presentar nuevas mociones antes de que el tribunal establezca de manera definitiva las fechas del proceso.

Nueva audiencia este miércoles

Maduro y Flores volverán este miércoles ante la justicia federal de Nueva York para revisar el avance del caso, en el que enfrentan cargos relacionados con conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína.

Será la tercera audiencia celebrada en Nueva York desde que ambos fueron capturados en su residencia de Caracas el 3 de enero de 2026. Maduro se declaró no culpable en enero y permanece detenido en una prisión federal de Brooklyn.

Uno de los principales puntos que podría abordar la defensa está relacionado precisamente con las circunstancias de la captura de la pareja en Venezuela. Los equipos legales, encabezados por Barry Pollack y Mark Donnelly, podrían intentar cuestionar la validez del proceso a partir de la forma en que se produjo el traslado de los acusados a Estados Unidos.

El debate ocurre después de que un análisis de The New York Times planteara dudas sobre la autoridad de los tribunales estadounidenses para procesar el caso, a partir de una ley ratificada por Estados Unidos.

Otro asunto que ha ocupado las audiencias anteriores es la financiación de la defensa. En abril, el Gobierno estadounidense permitió modificar las sanciones aplicadas a Venezuela para que el Ejecutivo venezolano pudiera cubrir los honorarios de los abogados que representan a Maduro y Flores.

Con información de EFE.

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