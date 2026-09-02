NBA anuncia grave sanción a LA Clippers por evasión de tope salarial con Kawhi Leonard

La NBA impuso este miércoles un duro paquete de sanciones contra Los Angeles Clippers por violar las reglas relacionadas con la evasión del tope salarial con Kawhi Leonard, luego de una investigación que se extendió durante casi un año y que terminó afectando a varios de los principales responsables de la organización.

La liga suspendió por un año al propietario de los Clippers, Steve Ballmer, además de imponerle a la franquicia una multa de $30 millones de dólares y obligarla a entregar cinco selecciones de primera ronda del Draft.

Los Ángeles perderá una primera ronda en cada uno de los próximos cinco procesos de selección, correspondientes a los años 2029, 2030, 2031, 2032 y 2033.

BREAKING: The NBA has ruled on the Los Angeles Clippers in for salary cap circumvention investigations on Kawhi Leonard after yearlong probe — stripping the franchise of 5 first-round picks, issuing a $30 million fine to owner Steve Ballmer and suspensions for Ballmer, Lawrence? pic.twitter.com/JCV5bI88BE — Shams Charania (@ShamsCharania) September 2, 2026

Kawhi Leonard también recibe castigo de NBA

El castigo también alcanzó a Kawhi Leonard. El dos veces MVP de las Finales de la NBA recibió una multa de $700,000 dólares por su participación en las acciones que la liga consideró una violación de las normas de tope salarial.

Además, Lawrence Frank, presidente de operaciones de baloncesto, fue suspendido durante seis meses, mientras que Gillian Zucker, presidenta de operaciones comerciales, recibió una suspensión de un año.

La decisión de la NBA llegó después de una investigación realizada durante casi 12 meses por un despacho de abogados externo. Los Clippers habían defendido públicamente su actuación y aseguraban que no habían cometido ninguna irregularidad.

“No creo que haya motivos para preocuparse”, había señalado Leonard en abril al referirse al caso, mientras que Frank también defendió la integridad de Ballmer y sostuvo que la organización estaba convencida de encontrarse del lado correcto del reglamento.

Sin embargo, el fallo de la NBA fue contundente y los Clippers volvieron a rechazar las conclusiones de la investigación. En un comunicado, la franquicia afirmó que rechaza categóricamente los hallazgos de la liga y acusó a la investigación de estar sesgada y orientada hacia una conclusión previamente determinada.

Sigue leyendo:

La Premier League lidera el gasto europeo con $4,120 millones en el mercado de fichajes