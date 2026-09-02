La Premier League lidera el gasto europeo con $4,120 millones en el mercado de fichajes

La Premier League volvió a consolidarse como la competición europea con mayor inversión económica durante el primer periodo de traspasos de la temporada 2026-2027, tras registrar un desembolso histórico de 4,120 millones de euros (unos $4,774 millones de dólares).

De acuerdo con los datos de Transfermarkt, el torneo inglés superó ampliamente a la Serie A italiana (€1,160 millones / $1,344 millones), la Bundesliga alemana (€781 millones / $905 millones), LaLiga española (€755 millones / $875 millones) y la Ligue 1 francesa (€605 millones / $701 millones).

El Manchester City encabezó el gasto global con €450 millones ($522 millones) invertidos y €340 millones ($394 millones) recaudados en ventas. Entre sus incorporaciones destaca la del argentino Enzo Fernández, convertido en el traspaso más costoso del mercado por €145 millones ($168 millones), acompañado por las llegadas de Elliot Anderson (€138 millones / $160 millones), Ayyoub Bouaddi (€96 millones / $111 millones) e Ilman Ndiaye (€75 millones / $86 millones).

Por su parte, el vigente campeón Arsenal destinó €220 millones ($255 millones) en contrataciones como Bruno Guimarães (€87 millones / $100 millones) y Ezri Konsa (€64 millones / $74 millones).

En el fútbol italiano, el AC Milan protagonizó la operación más costosa de su historia al contratar al atacante portugués Gonçalo Ramos por €74 millones ($85 millones) entre fijos y variables. Mientras tanto, en España, el FC Barcelona invirtió más de €170 millones ($197 millones) bajo la regla 1:1, destacando la llegada de Rodri Hernández por €60 millones ($69 millones) fijos y la del británico Anthony Gordon por €70 millones ($80 millones).

El Real Madrid completó su mercado más vendedor del siglo XXI con casi €200 millones ($231 millones) en ingresos, financiando la llegada de Yan Diomandé, el fichaje más caro en la historia del club blanco tras abonar €125 millones ($144 millones) fijos al RB Leipzig.

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