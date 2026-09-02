¿Qué pasa con tu premio si pierdes un boleto ganador de la lotería?

Descubrir que un boleto de lotería perdido tenía un premio importante puede convertirse en una pesadilla. En Estados Unidos, recuperar el dinero no siempre es posible, ya que las reglas cambian según el estado y, en muchos casos, presentar el boleto físico resulta indispensable.

Un boleto sin firmar puede ser cobrado por otra persona

Uno de los mayores riesgos está en los boletos de papel que no fueron firmados.

Algunas loterías estatales los consideran instrumentos al portador, lo que significa que quien tenga físicamente el boleto podría reclamar el premio.

La Lotería de Educación de Carolina del Norte advierte que, mientras no esté firmado, un boleto funciona bajo este principio.

La Lotería de Nueva York mantiene una regla similar: una persona que encuentre un boleto ganador sin firma podría utilizarlo para cobrar.

Por ello, conocer los números ganadores, recordar el establecimiento donde se compró o incluso conservar el recibo no necesariamente sustituye al boleto original.

Firmar el boleto puede ayudar a demostrar quién es el dueño

Una medida sencilla puede ofrecer mayor protección: firmar el boleto inmediatamente después de comprarlo.

La Lotería de Educación de Carolina del Sur explica que, si un boleto ganador firmado se pierde o es robado y posteriormente alguien intenta cobrarlo, las autoridades pueden comparar la firma con la identificación y el formulario de reclamación de quien lo presente.

Louisiana también recomienda firmar los boletos para desalentar robos y ayudar a establecer su propiedad.

Si el boleto ganador desaparece, SavingAdvice recomienda comunicarse cuanto antes con la lotería correspondiente y reunir información como el juego, fecha del sorteo, números seleccionados, hora aproximada de compra, establecimiento, precio pagado, recibo y cualquier fotografía disponible.

Una fotografía no necesariamente sustituye al boleto original

Tener una foto o fotocopia puede ser útil como evidencia, pero no garantiza el pago.

Carolina del Sur recomienda conservar copias de ambos lados de los boletos firmados cuando se trata de premios grandes, mientras California aconseja guardar una copia del boleto y del formulario cuando la reclamación se envía por correo.

El problema es que algunas jurisdicciones exigen el original. Carolina del Norte establece expresamente que para reclamar premios de boletos comprados físicamente se necesita el boleto original, no la hoja utilizada para seleccionar los números.

California también solicita el boleto ganador original firmado.

Perderlo tampoco detiene el plazo para cobrar

Mientras se intenta encontrar el boleto, el tiempo continúa corriendo.

En Carolina del Norte, los premios de sorteos generalmente deben reclamarse dentro de los 180 días naturales posteriores al sorteo, mientras los raspaditos tienen un plazo de 90 días después de la fecha anunciada de finalización del juego.

California también concede generalmente 180 días, aunque los jackpots de Powerball y Mega Millions tienen un plazo de un año desde el sorteo ganador.

Las compras digitales pueden funcionar de manera distinta. En Carolina del Norte, por ejemplo, los premios inferiores a $600 obtenidos mediante Online Play se depositan automáticamente en la cuenta del jugador; aquellos de $600 a $99,999 se reclaman en línea, mientras cantidades mayores requieren un proceso presencial.

La recomendación principal es tratar un boleto potencialmente ganador como si fuera dinero: firmarlo, documentarlo y mantener el original en un lugar seguro hasta completar el proceso de reclamación.

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