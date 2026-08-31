Ganador del Mega Millions reclama premio de $800 millones en Florida y elige un solo pago

El misterio detrás del boleto ganador de Mega Millions de $800 millones de dólares vendido en Florida comenzó a despejarse.

De acuerdo con información del Herald Tribune, el afortunado jugador ya reclamó el premio y decidió recibir la opción en efectivo de $344.2 millones antes de impuestos, según los registros actualizados de la Lotería de Florida.

El boleto ganador fue adquirido en una tienda Wawa ubicada en Bradenton, cerca de Sarasota, y se convirtió en el único boleto vendido en todo Estados Unidos que acertó los 6 números del histórico sorteo del 28 de julio de 2026.

La combinación ganadora fue 34, 48, 49, 59 y 70, mientras que la Mega Ball fue el 12. Con esos números terminó una racha de 37 sorteos consecutivos sin un ganador del premio mayor.

El boleto fue comprado en la Wawa No. 5185, localizada en 14510 State Road 70 E., en Bradenton, al este de Lakewood Ranch y a poca distancia de Sarasota. La noticia del premio había generado expectación en la zona desde finales de julio, cuando funcionarios de la lotería confirmaron que el establecimiento había vendido el boleto multimillonario.

En aquel momento, el gerente de la tienda evitó ofrecer detalles sobre el ganador. “Nos han dicho que no tenemos permitido hablar de eso”, declaró entonces al medio citado anteriormente.

Ahora, los registros oficiales confirman que el premio ya fue reclamado. Sin embargo, el nombre del ganador todavía no es público.

El ganador podrá mantener su identidad reservada, por ahora

La Lotería de Florida identifica al ganador como una persona de Bradenton, Florida, pero señala que su identidad está temporalmente exenta de divulgación pública bajo la legislación estatal.

El registro cita específicamente la sección F.S. 24.1051 y no incluye el nombre del ganador ni la fecha exacta en que reclamó el premio.

Aunque Florida, generalmente, exige divulgar información de quienes obtienen premios de lotería, existe una excepción para los ganadores de grandes cantidades. Los nombres de quienes reclaman premios de $250,000 o más permanecen temporalmente fuera del alcance público durante 90 días a partir de la fecha en que reciben el premio, a menos que el ganador renuncie a esa protección.

Por eso, la identidad del nuevo millonario de Bradenton podría conocerse más adelante, aunque durante un periodo tendrá un margen para proteger su privacidad.

El ganador de este premio del Mega Millions ha pasado ya a la historia al llevarse una de las recompensas más grandes. (Foto: G-Jun Yam/AP)

$344.2 millones en efectivo antes de impuestos

El premio anunciado originalmente ascendía a $800 millones, una cifra que corresponde a la opción pagada mediante una anualidad. No obstante, el ganador optó por recibir de inmediato una cantidad mucho menor, pero considerable: $344.2 millones en efectivo, antes de la aplicación de impuestos.

Además, Florida no aplica un impuesto estatal sobre los ingresos personales, aunque el premio está sujeto a las obligaciones fiscales federales correspondientes.

La magnitud del premio coloca este triunfo entre los mayores de la historia de Mega Millions. También representa el mayor premio de lotería ganado en Florida desde agosto de 2023, cuando un boleto vendido en el estado formó parte del histórico jackpot de $1,602 millones de Mega Millions.

Las probabilidades eran extremadamente bajas

Convertirse en el ganador requería superar unas probabilidades extraordinariamente reducidas. De acuerdo con Mega Millions, la posibilidad de acertar las 5 bolas blancas y la Mega Ball es de 1 entre 290,472,336.

El boleto de Bradenton fue el único en todo el país que consiguió la combinación completa en el sorteo del 28 de julio. Esa particularidad hizo que el premio terminara en manos de un solo jugador, en lugar de repartirse entre varios boletos.

La secretaria de la Lotería de Florida, Reginald Dixon, felicitó al ganador y calificó el momento como una experiencia capaz de cambiar una vida.

Mientras el nuevo millonario comienza a decidir qué hacer con una fortuna de 9 cifras, el boleto que durante semanas permaneció bajo el radar ya tiene dueño. Y, por ahora, también conserva su secreto más importante: quién lo compró.

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